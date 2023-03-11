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Гол Львова в ворота Зари был отменен из-за ошибочного офсайда, - Мирослав Ступар
Но львовянам это все равно не помогло бы не проиграть
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
В семнадцатом туре УПЛ состоялся матч между "Зарей" и "Львовом". Финальный свисток арбитра Дмитрия Бондаренко зафиксировал победу луганской команды со счетом 3:1.
Любопытно, что "Львов" забил свой гол уже при счете 0:3. Но прежде было отмененное взятие ворот. Отмененное, как сказал нам судейский эксперт Мирослав Ступар, ошибочно.
- На 72-й минуте "Львов" усилиями Бугая забил гол, но его отменили из-за офсайда, которого не было, - сказал эксперт.
Отметим, что гораздо больше проблем с судейством было в матче этого же тура между "Минаем" и "Александрией" (1:1). Анализ – ЗДЕСЬ >>>
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