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Гол Львова в ворота Зари был отменен из-за ошибочного офсайда, - Мирослав Ступар

Премьер-лига
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Но львовянам это все равно не помогло бы не проиграть

Гол Львова в ворота Зари был отменен из-за ошибочного офсайда, - Мирослав Ступар

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В семнадцатом туре УПЛ состоялся матч между "Зарей" и "Львовом". Финальный свисток арбитра Дмитрия Бондаренко зафиксировал победу луганской команды со счетом 3:1.

Любопытно, что "Львов" забил свой гол уже при счете 0:3. Но прежде было отмененное взятие ворот. Отмененное, как сказал нам судейский эксперт Мирослав Ступар, ошибочно.

- На 72-й минуте "Львов" усилиями Бугая забил гол, но его отменили из-за офсайда, которого не было, - сказал эксперт.

Отметим, что гораздо больше проблем с судейством было в матче этого же тура между "Минаем" и "Александрией" (1:1). Анализ – ЗДЕСЬ >>>

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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