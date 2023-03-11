Александрия не выиграла третий из трех выездных матчей против Миная в УПЛ

В матче 17-го тура УПЛ "Александрия" на поле "Миная" сыграла вничью 1:1. Закарпатская команда большую часть игры вела в счете (гол на второй минуте), но гости отыгрались на 84-м обороте стрелки.

Этот выезд в гости к "Минаю" стал третьим для "Александрии" в УПЛ. И в третий раз команда не победила. Два предыдущих матча на Закарпатье горожане проиграли с идентичным счетом – 0:1.

После 17-ти туров текущего чемпионата "Александрия" идет на пятой позиции турнирной таблицы, а "Минай" – на пятнадцатой.