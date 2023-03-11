Первый в истории украинского чемпионата панамец принял участие в половине голов Зари после возобновления чемпионата

После возобновления чемпионата Украины луганская "Заря" провела два матча, в которых одержала две победы, забив шесть голов. В обоих матчах результативными действиями отличался новичок Эдуардо Герреро.

Отметим, что Герреро – первый в истории чемпионата Украины легионер из Панамы.

В матче против "Львова" (победа 3:1) Герреро ассистировал Русину на 34-й минуте и Булеце – на 70-й. А в предыдущей игре против "Ворсклы" (победа "Зари" 3:2) Герреро ассистировал на 57-й минуте Бражко.

Таким образом, Эдуардо Герреро принял участие в половине голов "Зари" в 2023-м календарном году.

Отметим, что панамец перешел к луганцам в аренду с чемпионата Израиля. Его соглашение с луганским клубом действует до завершения этого сезона, но также "Заря" имеет право выкупа футболиста.