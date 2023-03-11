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Григорчук: Против Металлиста 1925 играли в том стиле, к которому стремимся
Коуч одесситов об игре против харьковчан
ФК "Чорноморець" / Автор невідомий
Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук поделился мнениями после
"Мы принимаем результат таким, какой он есть. Для нас он - отрицательный, но мы его принимаем, потому что в футболе бывает по-разному. По игре мы могли рассчитывать и на три очка, но еще раз повторяю, мы принимаем результат как закономерность, здесь ничего не поделаешь, больше и сказать нечего.
Мы где-то допустили ошибку, не чисто в обороне, а при переходе с атаки. Поэтому возникли опасные моменты у наших ворот, но в целом команда играла так, что мне не хотелось ничего менять. В конце, конечно, когда мало времени оставалось, необходима некая свежесть. Мы сделали эти замены не потому, что имели к кому-то претензии, совсем нет. В принципе, команда выглядела неплохо.
Мы сегодня играли в том стиле, к которому стремимся: не было слишком много ярких атак, голевых моментов. Однако несколько было таких моментов, которые можно назвать, как говорят, по большому футболу, достаточно серьезные атакующие действия", - рассказал коуч "моряков".
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