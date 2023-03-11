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Ингулец выиграл четыре матча подряд. Это его лучшая серия за все время выступлений в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда поднялась в топ-10 турнирной таблицы

Ингулец выиграл четыре матча подряд. Это его лучшая серия за все время выступлений в УПЛ

Фото: ФК Ингулец

UA-Футбол
Новина українською

В 17-м туре чемпионата Украины состоялся матч между "Ингульцом" и "Металлистом". Победу одержала команда Сергея Ковальца – 2:1.

Этот победный результат стал четвертым подряд в своем роде для "Ингульца". Ранее команда выиграла у "Динамо", а еще перед тем – у "Вереса" и "Львова".

Четыре победы подряд – лучшая серия в истории выступлений "Ингульца" в элите украинского чемпионата. Раньше лучшая серия состояла из ничьей и двух побед подряд.

Добавим, что в следующем туре "Ингулец" сыграет против "Черноморца" (девятнадцатого марта).

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В статье: Ингулец (Петрово)
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Источник:
УПЛ жива

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