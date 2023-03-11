Ингулец выиграл четыре матча подряд. Это его лучшая серия за все время выступлений в УПЛ

В 17-м туре чемпионата Украины состоялся матч между "Ингульцом" и "Металлистом". Победу одержала команда Сергея Ковальца – 2:1.

Этот победный результат стал четвертым подряд в своем роде для "Ингульца". Ранее команда выиграла у "Динамо", а еще перед тем – у "Вереса" и "Львова".

Четыре победы подряд – лучшая серия в истории выступлений "Ингульца" в элите украинского чемпионата. Раньше лучшая серия состояла из ничьей и двух побед подряд.

Добавим, что в следующем туре "Ингулец" сыграет против "Черноморца" (девятнадцатого марта).