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Металлист 1925 – лидер по ничьим в УПЛ. Практически каждый второй его матч заканчивается миром

Премьер-лига
(1 голосов)

Восемь ничьих в семнадцати турах

Металлист 1925 – лидер по ничьим в УПЛ. Практически каждый второй его матч заканчивается миром

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В семнадцатом туре чемпионата Украины "Металлист 1925" сыграл вничью с "Черноморцем" 1:1. Эта мировая стала восьмой в исполнении харьковчан в текущем розыгрыше УПЛ.

Это самый большой показатель среди всех участников турнира.

В целом же, почти каждый второй матч "Металлиста 1925" заканчивается вничью – восемь матчей из 17-ти.

В следующем туре "Металлист 1925" сыграет против "Ворсклы". Матч пройдет восемнадцатого марта.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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