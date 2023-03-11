Металлист 1925 – лидер по ничьим в УПЛ. Практически каждый второй его матч заканчивается миром

В семнадцатом туре чемпионата Украины "Металлист 1925" сыграл вничью с "Черноморцем" 1:1. Эта мировая стала восьмой в исполнении харьковчан в текущем розыгрыше УПЛ.

Это самый большой показатель среди всех участников турнира.

В целом же, почти каждый второй матч "Металлиста 1925" заканчивается вничью – восемь матчей из 17-ти.

В следующем туре "Металлист 1925" сыграет против "Ворсклы". Матч пройдет восемнадцатого марта.