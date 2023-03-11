Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 – лидер по ничьим в УПЛ. Практически каждый второй его матч заканчивается миром
Восемь ничьих в семнадцати турах
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В семнадцатом туре чемпионата Украины "Металлист 1925" сыграл вничью с "Черноморцем" 1:1. Эта мировая стала восьмой в исполнении харьковчан в текущем розыгрыше УПЛ.
Это самый большой показатель среди всех участников турнира.
В целом же, почти каждый второй матч "Металлиста 1925" заканчивается вничью – восемь матчей из 17-ти.
В следующем туре "Металлист 1925" сыграет против "Ворсклы". Матч пройдет восемнадцатого марта.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- АПЛ. Лестер – Челси 1:3. Мудрик примеряет новую роль, ассистирует головой и забивает из офсайда
- Челси и Рома заинтересованы в экс-тренере донецкого Шахтера - СМИ
- ПСЖ хочет досрочно расторгнуть контракт с Неймаром и выплатить полную компенсацию – источник
- Шаран: Они настоящие рашисты, их нужно уничтожить
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн