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Небо за вікнами холодне й зелене. Фоторепортаж с матча Заря – Львов 3:1

Премьер-лига
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Алина Ерофеева посетила стадион в Мариинском парке

Небо за вікнами холодне й зелене. Фоторепортаж с матча Заря – Львов 3:1

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Дождь и туман стали главными хедлайнерами поединка между "Зарей" и "Львовом". Впрочем, погодные условия не помешали фавориту одержать победу 3:1. Она могла быть и разгромной, однако к концу встречи луганчане уже больше доигрывали и позволили гостям один гол все же забить. Алина Ерофеева стала одной из немногих, кому посчастливилось увидеть игру вживую. Происходившее на стадионе имени Валерия Лобановского, она передает через свой фоторепортаж. Кстати, вы можете подписаться на нашего молодого и очень талантливого фотографа в инстаграм.

Фотогалерея

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов
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