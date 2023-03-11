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Коуч Металлиста: Нормально, что уровень футбола сейчас в УПЛ не так высок, как тогда, когда я играл за Динамо

Премьер-лига
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Огненович про матч с "Ингульцом"

Коуч Металлиста: Нормально, что уровень футбола сейчас в УПЛ не так высок, как тогда, когда я играл за Динамо

ФК "Металіст" / Автор невідомий

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Перица Огненович прокомментировал поражение от "Ингульца" в рамках 17-го тура УПЛ.

— Была жесткая борьба на тяжелом поле. "Ингулец" выиграл эту игру, потому что реализовал моменты, которые у него были. Наша команда имела несколько голевых ситуаций, но не забила. После второго пропущенного мяча уровень игры был не очень высоким, пытались забить через длинные передача, но результата это не принесло.

— Довольны ли вы действиями своих подопечных? Выполнили ли они поставленные задачи на игру?

— Знаете, желание у моей команды было. Я не могу сказать, что футболисты не хотели выиграть этот матч. Просто мы - команда, которой нужно забить. Когда мы создаем 4-5 моментов, нужно хоть один реализовывать. Мы пока не та команда, которая может создать 20 моментов.

Около 20 лет назад вы играли в чемпионате Украины. На ваш взгляд, как изменился украинский футбол за это время?

— Все знают, что в Украине сейчас очень тяжелая ситуация. И это нормально, что уровень футбола в это время не так высок, как тогда, когда я был игроком киевского "Динамо". Но это нормально, нужно учитывать обстоятельства.

— Удачные ли замены сегодня сделал "Металлист", как вы считаете?

— Я думаю, что после выхода новых игроков во втором тайме игра улучшилась. Мы забили гол, создавали моменты, но нужно было реализовывать их в такой тяжелой игре.

В следующем матче вам играть с "Александрией". Что можете сказать об этой команде?

— Мы готовим команду к каждой игре отдельно. Будем смотреть матчи соперников, будем изучать отдельно каждого игрока "Александрии". И будем бороться за три очка в этом матче.

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В статье: Перица Огненович Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК "Металлист"

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