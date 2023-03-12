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Президент Кривбасса: В команде есть зарплата восемь тысяч долларов
Легионер Рифет Капич – один из тех, кто получает такие деньги
Фото: ФК Кривбас
Президент "Кривбасса" Константин Караманиц поделился информацией о денежных выплатах игрокам его клуба:
“ – Какие самые большие зарплаты в Кривбассе? Ходит информация, что вы всегда можете передавить предложением, если действительно хотите игрока.
– Это не так. У нас рынок перекошен. В Турции нам предлагали одного футболиста с зарплатой в 20 тысяч долларов. Нам нужно было усилить эту позицию. Мы приехали, посмотрели. И потом говорим: "И это 20 тысяч?"
– А кто ездил смотреть?
– Я, генеральный директор, Юрий Вернидуб, глава селекционного отдела. Мы посмотрели – это даже не пять тысяч.
– Какая самая большая зарплата в “Кривбассе”? Есть 10 тысяч долларов?
– Нет. Есть 8 тысяч. Но это единицы.
– К вам приехал сейчас Капич.
– Вы попали в точку. У него сейчас максимальная заработная плата. Это потому, что он легионер, вы понимаете. Мы очень благодарны ему”, - сказал Караманиц.
Отметим, что "Кривбасс" после 16 матчей набрал 21 очко и расположился на шестой позиции чемпионата. Подопечные Вернидуба победили в пяти из последних шести матчей. Следующий поединок они сыграют против “Шахтера” сегодня, 12 марта.
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