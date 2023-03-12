Президент Кривбасса: В команде есть зарплата восемь тысяч долларов

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц поделился информацией о денежных выплатах игрокам его клуба:

“ – Какие самые большие зарплаты в Кривбассе? Ходит информация, что вы всегда можете передавить предложением, если действительно хотите игрока.

– Это не так. У нас рынок перекошен. В Турции нам предлагали одного футболиста с зарплатой в 20 тысяч долларов. Нам нужно было усилить эту позицию. Мы приехали, посмотрели. И потом говорим: "И это 20 тысяч?"

– А кто ездил смотреть?

– Я, генеральный директор, Юрий Вернидуб, глава селекционного отдела. Мы посмотрели – это даже не пять тысяч.

– Какая самая большая зарплата в “Кривбассе”? Есть 10 тысяч долларов?

– Нет. Есть 8 тысяч. Но это единицы.

– К вам приехал сейчас Капич.

– Вы попали в точку. У него сейчас максимальная заработная плата. Это потому, что он легионер, вы понимаете. Мы очень благодарны ему”, - сказал Караманиц.