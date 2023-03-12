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Президент Кривбасса: В команде есть зарплата восемь тысяч долларов

Премьер-лига
(1 голосов)

Легионер Рифет Капич – один из тех, кто получает такие деньги

Президент Кривбасса: В команде есть зарплата восемь тысяч долларов

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц поделился информацией о денежных выплатах игрокам его клуба:

– Какие самые большие зарплаты в Кривбассе? Ходит информация, что вы всегда можете передавить предложением, если действительно хотите игрока.

– Это не так. У нас рынок перекошен. В Турции нам предлагали одного футболиста с зарплатой в 20 тысяч долларов. Нам нужно было усилить эту позицию. Мы приехали, посмотрели. И потом говорим: "И это 20 тысяч?"

– А кто ездил смотреть?

– Я, генеральный директор, Юрий Вернидуб, глава селекционного отдела. Мы посмотрели – это даже не пять тысяч.

– Какая самая большая зарплата в “Кривбассе”? Есть 10 тысяч долларов?

– Нет. Есть 8 тысяч. Но это единицы.

– К вам приехал сейчас Капич.

– Вы попали в точку. У него сейчас максимальная заработная плата. Это потому, что он легионер, вы понимаете. Мы очень благодарны ему”, - сказал Караманиц.

Отметим, что "Кривбасс" после 16 матчей набрал 21 очко и расположился на шестой позиции чемпионата. Подопечные Вернидуба победили в пяти из последних шести матчей. Следующий поединок они сыграют против “Шахтера” сегодня, 12 марта.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Константин Караманиц
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Источник:
FOOTBALL MANАGER

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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.03.2023 в 11:58
На фронті хлопці гинуть, отримуючи 100000 грн, а ці помазаники Божі, мажори по 5 чи 8 тис. При цьому не сплачують податків.
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0
Cassid (Kiev)
12.03.2023 в 10:49
Это в месяц или за неделю?Мы как-то к месячным зп привыкли, а везде либо неделя, либо год.
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-1

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