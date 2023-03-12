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Днепр-1 – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Центральный матч 17-го тура УПЛ состоится в Ужгороде, на местном стадионе "Авангард". Это, наверное, едва ли не последняя возможность для "Динамо" удержаться в борьбе за зону Лиги чемпионов. Поражение от "Днепра-1" может подвергнуть сомнению даже место в топ-3 для киевлян. "Днепру-1", в свою очередь, нужно отбиваться от посягательств "Шахтера". "Горняки" уже сравнялись по очкам с днепрянами, хотя и уступают им по дополнительным показателям.
Смотрите матч "Днепр-1" – "Динамо" прямо в этой новости. Начало матча – 13:00. Сигнал предоставлен компанией 1+1 media.
УПЛ. 17-й тур
12.03.2023. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин; арбитр VAR – Евгений Арановский
"Днепр-1" 13:00 "Динамо"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – 2+2, FootballHab
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