  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Днепр-1 – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Центральный матч 17-го тура УПЛ состоится в Ужгороде, на местном стадионе "Авангард". Это, наверное, едва ли не последняя возможность для "Динамо" удержаться в борьбе за зону Лиги чемпионов. Поражение от "Днепра-1" может подвергнуть сомнению даже место в топ-3 для киевлян. "Днепру-1", в свою очередь, нужно отбиваться от посягательств "Шахтера". "Горняки" уже сравнялись по очкам с днепрянами, хотя и уступают им по дополнительным показателям.

Смотрите матч "Днепр-1" – "Динамо" прямо в этой новости. Начало матча – 13:00. Сигнал предоставлен компанией 1+1 media.

УПЛ. 17-й тур
12.03.2023. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин; арбитр VAR – Евгений Арановский

"Днепр-1" 13:00 "Динамо"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – 2+2, FootballHab

  • Следите за центральным матчем 17-го тура УПЛ в режиме Live в нашем Telegram

По теме
yellow-arrow
Встреча неудачников первого весеннего тура. Текстовая трансляция Верес - Ворскла
yellow-arrow
Бенито и новый голкипер у Кучера. Стали известны составы на матч Днепр-1 – Динамо
yellow-arrow
Днепр-1 может отцепить Динамо от чемпионской гонки. Текстовая трансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 смотреть онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде