Днепр-1 – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Центральный матч 17-го тура УПЛ состоится в Ужгороде, на местном стадионе "Авангард". Это, наверное, едва ли не последняя возможность для "Динамо" удержаться в борьбе за зону Лиги чемпионов. Поражение от "Днепра-1" может подвергнуть сомнению даже место в топ-3 для киевлян. "Днепру-1", в свою очередь, нужно отбиваться от посягательств "Шахтера". "Горняки" уже сравнялись по очкам с днепрянами, хотя и уступают им по дополнительным показателям.

Смотрите матч "Днепр-1" – "Динамо" прямо в этой новости. Начало матча – 13:00. Сигнал предоставлен компанией 1+1 media.

УПЛ. 17-й тур

12.03.2023. Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин; арбитр VAR – Евгений Арановский

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