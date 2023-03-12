Палкин: Футбол Шахтера сейчас - один из лучших за последние 20 лет

Гендиректор "Шахтера" рассказал о положении дел в команде через призму полномасштабного российского вторжения:

"Во-первых, благодаря нашим воинам, ВСУ мы имеем возможность играть как здесь, так и в Европе. Поэтому им низкий поклон и благодарность за все, что они делают. Если бы не они, никто даже не имел шансов говорить о футболе.

Когда война началась, мы шесть месяцев не играли. Потом, когда решили играть, у нас не было тренерского штаба, полкоманды, иностранцы, все уехали. Было 15 человек команды и все. Так что мы начали строить команду с нуля. И это был самый главный наш вызов, с которым мы столкнулись за этот период.

Надо было назначить тренерский штаб, вовремя сориентироваться и пригласить футболистов, желающих играть в нашей стране. А это, конечно, только украинцы. Из иностранцев единственным остался Траоре, которого хотел бы поблагодарить и отдать должное, что он так поступил. И сейчас остается, а признаков, что он хочет куда-то уйти, я не вижу.

Итак, начали с чистого листа. Более того, когда мы начали чемпионат и сыграли вничью с "Металлистом 1925", начали говорить, что уже не тот "Шахтер", шансов на чемпионство ноль, о еврокубках вообще помолчим. Но потом все перевернулось. И оказалось, что почти все решения были правильными.

Футбол, который ребята показывают – и в групповом этапе Лиги чемпионов, и в первом круге чемпионата – один из лучших, что я видел за 20 лет в "Шахтере". Я говорю больше не о результате, а как ребята играли, какой футбол показывали", - сказал Палкин.