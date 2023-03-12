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Палкин: Футбол Шахтера сейчас - один из лучших за последние 20 лет

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда прогрессирует, несмотря на уход легионеров

Палкин: Футбол Шахтера сейчас - один из лучших за последние 20 лет

shakhtar.com

Новина українською

Гендиректор "Шахтера" рассказал о положении дел в команде через призму полномасштабного российского вторжения:

"Во-первых, благодаря нашим воинам, ВСУ мы имеем возможность играть как здесь, так и в Европе. Поэтому им низкий поклон и благодарность за все, что они делают. Если бы не они, никто даже не имел шансов говорить о футболе.

Когда война началась, мы шесть месяцев не играли. Потом, когда решили играть, у нас не было тренерского штаба, полкоманды, иностранцы, все уехали. Было 15 человек команды и все. Так что мы начали строить команду с нуля. И это был самый главный наш вызов, с которым мы столкнулись за этот период.

Надо было назначить тренерский штаб, вовремя сориентироваться и пригласить футболистов, желающих играть в нашей стране. А это, конечно, только украинцы. Из иностранцев единственным остался Траоре, которого хотел бы поблагодарить и отдать должное, что он так поступил. И сейчас остается, а признаков, что он хочет куда-то уйти, я не вижу.

Итак, начали с чистого листа. Более того, когда мы начали чемпионат и сыграли вничью с "Металлистом 1925", начали говорить, что уже не тот "Шахтер", шансов на чемпионство ноль, о еврокубках вообще помолчим. Но потом все перевернулось. И оказалось, что почти все решения были правильными.

Футбол, который ребята показывают – и в групповом этапе Лиги чемпионов, и в первом круге чемпионата – один из лучших, что я видел за 20 лет в "Шахтере". Я говорю больше не о результате, а как ребята играли, какой футбол показывали", - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) война с россией
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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haymov18 (Днепр )
12.03.2023 в 12:23
Да это точно худшая команда за 20 лет,их возили Ренн И Фейенорд ,раньше горняки на равных играли с топ клубами и не один раз их побеждали...
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Cassid (Kiev)
12.03.2023 в 10:47
По соотношению реальность/ожидание действительно круто, но в абсолютном выражении это конечно не так. Надеюсь нынешняя автобусная игра - вынужденная мера и Шахтер вернётся к красивой атакующей игре.
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+1
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sasha1951 (Sausalito)
12.03.2023 в 10:45
это уже не смешно. Зачем такое говорить. А Днепру1 уже по силам в след. сезоне бороться за 1\2 ЛЧ
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0
-1
aleks68
12.03.2023 в 12:14
пусть они туда попадут
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0
0
vgolovan (полтава)
12.03.2023 в 10:40
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