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Шахтер официально прекратил сотрудничество с Париматч
Все из-за решения СНБО
Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с букмекерской конторой "Париматч".
"В связи с обнародованием Указа Президента Украины № 145/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" ФК "Шахтер" заявляет о прекращении сотрудничества с титульным партнером клуба компанией Parimatch”, - говорится в заявлении клуба.
Отметим, что лого "Париматч" красовалось на футболке "Шахтера" во время чемпионата Украины. В еврокубках "горняки" играют с логотипом "SCM" на груди.
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