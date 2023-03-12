Шахтер официально прекратил сотрудничество с Париматч

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с букмекерской конторой "Париматч".

"В связи с обнародованием Указа Президента Украины № 145/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" ФК "Шахтер" заявляет о прекращении сотрудничества с титульным партнером клуба компанией Parimatch”, - говорится в заявлении клуба.

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Отметим, что лого "Париматч" красовалось на футболке "Шахтера" во время чемпионата Украины. В еврокубках "горняки" играют с логотипом "SCM" на груди.