Рух - Колос: смотреть онлайн, видеотрансляция

Завершать программу матчей 17-го тура УПЛ будут во Львове. Местный "Рух", обыгравший неделю назад "Металлист", примет ковалевский "Колос". Коллектив Ярослава Вышняка застрял в середине и вряд ли сумеет побороться за место в еврокубковой зоне. Однако это не означает, что у ковалевцев пропала мотивация сражаться - бороться они намеренны в каждом туре украинского чемпионата.

"Рух" 15:00 "Колос"

VBET-лига. 17-й тур

12 марта, Львов, стадион "Арена Львов"