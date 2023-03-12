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Рух - Колос: смотреть онлайн, видеотрансляция
Встреча почти соседей по турнирной таблицы
Фото: Александр Приходько
Завершать программу матчей 17-го тура УПЛ будут во Львове. Местный "Рух", обыгравший неделю назад "Металлист", примет ковалевский "Колос". Коллектив Ярослава Вышняка застрял в середине и вряд ли сумеет побороться за место в еврокубковой зоне. Однако это не означает, что у ковалевцев пропала мотивация сражаться - бороться они намеренны в каждом туре украинского чемпионата.
"Рух" 15:00 "Колос"
VBET-лига. 17-й тур
12 марта, Львов, стадион "Арена Львов"
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