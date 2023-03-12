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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Колос: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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Встреча почти соседей по турнирной таблицы

Рух - Колос: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Завершать программу матчей 17-го тура УПЛ будут во Львове. Местный "Рух", обыгравший неделю назад "Металлист", примет ковалевский "Колос". Коллектив Ярослава Вышняка застрял в середине и вряд ли сумеет побороться за место в еврокубковой зоне. Однако это не означает, что у ковалевцев пропала мотивация сражаться - бороться они намеренны в каждом туре украинского чемпионата.

Читайте такжеРух - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 марта 2023

"Рух" 15:00 "Колос"

VBET-лига. 17-й тур
12 марта, Львов, стадион "Арена Львов"

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В статье: Рух (Львов) Колос (Ковалевка)
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