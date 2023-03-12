Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенито и новый голкипер у Кучера. Стали известны составы на матч Днепр-1 – Динамо
Битва претендентов на высокие места
scdnipro1.com.ua
В рамках 17-го тура УПЛ "Днепр-1" сыграет против "Динамо" в Ужгороде. Тренеры команда Александр Кучер и Мирча Луческу уже определились со стартовыми составами на этот поединок.
Днепр-1: Рыбак – Каплиенко, Адамюк, Сваток, Хайнер, Пеглоу, Бабенко, Минго, Пыхалонок, Гуцуляк, Довбик.
Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Дячук, Овчаренко, Сидорчук, Кабаев, Караваев, Лонвейк, Буяльский, Бенито, Ванат.
Отметим, что голкипер Владислав Рыбак дебютирует в составе "Днепра-1". Между тем, основной вратарь Макс Валеф останется на скамье для запасных.
А в составе киевлян впервые в этом сезоне с первых минут сыграет нигерийский вингер Бенито.
"Днепр-1" и "Динамо" начнут в 13:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.
Популярное сейчас
- Шахтер официально прекратил сотрудничество с Париматч
- Квинси Промес: Я уже россиянин, неважно с паспортом или без
- ЛНЗ обыгрывает Мариуполь, Буковина пока без поражений. Таблица спаррингов Первой лиги
- Днепр-1 vs Динамо, Вернидуб против Шахтера, дерби для Зинченко. Расписание футбола на 10-12 марта
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половника главного героя победы Зари над Ворсклой. ФОТО