Бенито и новый голкипер у Кучера. Стали известны составы на матч Днепр-1 – Динамо

В рамках 17-го тура УПЛ "Днепр-1" сыграет против "Динамо" в Ужгороде. Тренеры команда Александр Кучер и Мирча Луческу уже определились со стартовыми составами на этот поединок.

Днепр-1: Рыбак – Каплиенко, Адамюк, Сваток, Хайнер, Пеглоу, Бабенко, Минго, Пыхалонок, Гуцуляк, Довбик.

Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Дячук, Овчаренко, Сидорчук, Кабаев, Караваев, Лонвейк, Буяльский, Бенито, Ванат.

Отметим, что голкипер Владислав Рыбак дебютирует в составе "Днепра-1". Между тем, основной вратарь Макс Валеф останется на скамье для запасных.

А в составе киевлян впервые в этом сезоне с первых минут сыграет нигерийский вингер Бенито.

"Днепр-1" и "Динамо" начнут в 13:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.