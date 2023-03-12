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Шахтер выйдет против Кривбасса с титульным логотипом SCM, криворожцы сыграют с заклеенным значком Joma
Команды адаптируются к новым правилам
Телеграм-канал Кривбасу
"Кривбасс" и "Шахтер" проведут очный матч 17-го тура УПЛ в несколько видоизмененных формах.
Полевые футболисты "криворожцы" сыграют в черном комплекте, а голкипер – в красном. Клуб заклеил логотип фирмы Joma, являющейся техническим спонсором клуба. Все из-за скандала с российским "Зенитом", из-за чего "Кривбасс" требовал у Joma объяснений.
"Шахтер" сыграет в выездной форме белого цвета, голкипер – в салатовом. У "горняков" тоже есть изменения. Теперь титульным спонсором в чемпионате Украины будет компания SCM, а не Париматч, с которым клуб расторг контракт. Отметим, что до этого логотип SCM использовался только в еврокубках.
Команды начнут встречу в 14:00.
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