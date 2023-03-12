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Кривбасс - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Непростое испытание для команды Игоря Йовичевича
Фото: ФК Шахтер
"Шахтер" призывал криворожцев перенести эту игру на нейтральное поле, однако представители "Кривбасса" не хотели играть за пределами своего родного Кривого Рога. Накануне дончане сообщили, что дорога на этот поединок заняла у них 15 часов. А уже в четверг их ожидает ответный матч Лиги Европы против "Фейеноорда". Как будут выглядеть сегодня "горняки"? Не пожертвуют ли они этой игрой ради еврокубка?
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Чемпионат Украины. 17-й тур
12 марта. Кривой Рог. Начало в 15:00
"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Шахтер" (Донецк)
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