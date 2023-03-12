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Без Траоре и Ракицкого. Йовичевич объявил состав на матч против Кривбасса

Премьер-лига
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Йовичевич сделал пять изменений по сравнению с матчем против "Фейенорда"

Без Траоре и Ракицкого. Йовичевич объявил состав на матч против Кривбасса

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

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В матче 17-го тура УПЛ "Кривбасс" в Кривом Роге сыграет против "Шахтера". Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич выбрал стартовый состав на этот поединок.

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Джурасек, Судаков, Зубков – Сикан.

В заявку дончан не попал нападающий Лассина Траоре. Всего по сравнению с матчем против "Фейенорда" в прошлый четверг Йовичевич сделал пять замен: кроме Траоре нет Ракицкого, Тейлора, Топалова и Криськива.

Старт матча запланирован на 14.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
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