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Без Траоре и Ракицкого. Йовичевич объявил состав на матч против Кривбасса
Йовичевич сделал пять изменений по сравнению с матчем против "Фейенорда"
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
В матче 17-го тура УПЛ "Кривбасс" в Кривом Роге сыграет против "Шахтера". Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич выбрал стартовый состав на этот поединок.
Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Джурасек, Судаков, Зубков – Сикан.
В заявку дончан не попал нападающий Лассина Траоре. Всего по сравнению с матчем против "Фейенорда" в прошлый четверг Йовичевич сделал пять замен: кроме Траоре нет Ракицкого, Тейлора, Топалова и Криськива.
Старт матча запланирован на 14.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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