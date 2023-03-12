  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Буяльский забил в ворота Днепра-1 после ошибки защитника - ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буяльский забил в ворота Днепра-1 после ошибки защитника - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Его мяч стал единственным в первом тайме встречи

Буяльский забил в ворота Днепра-1 после ошибки защитника - ВИДЕО

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Сегодня "Днепр-1" дома принимает "Динамо". По состоянию на завершение первого тайма счет на табло – 0:1. Единственный мяч забил Виталий Буяльский в конце 45-минутки.

Игрок получил игровой снаряд после обрезки одного из защитников на фланге, обработал и пробил с 8-9 метров. Круглый влетел прямо под штангу - голкипер ничего не сделал.

Этот мяч стал для Виталия 11-м в 17 поединках текущего сезона УПЛ. Кроме этого, Буяльский отдал три ассиста.

По теме
yellow-arrow
Буяльский получил красную карточку после финального свистка в матче Днепр-1 - Динамо
yellow-arrow
Ворскла четвертый раз в этом сезоне потеряла победу, ведя в счете
yellow-arrow
19-летний Исенко отбил два пенальти в компенсированное время в матче Верес - Ворскла - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
12.03.2023 в 15:17
Та там помилка не одного, а двох захисників... Один віддав пас у боротьбу, а іншій став чекати поки м'яч до нього докотиться
Ответить
0
0
tolina-ystas (Краматорск)
12.03.2023 в 14:55
Впечатляет празднование гола.Похоже,что этот элемент тренируют очень сильно.
Ответить
+1
-1
avatar
NoSoyEspanol (Alicante)
12.03.2023 в 15:04
Не скавчи, узкоязьічньій
Ответить
+1
0
gurik (Запорожье)
12.03.2023 в 14:06
Смішно...але де редактор...я розумію що "0" поставили даремно
Ответить
+1
0
avatar
sasha1951 (Sausalito)
12.03.2023 в 14:01
ещё напишите с 40 метров.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде