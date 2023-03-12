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Буяльский забил в ворота Днепра-1 после ошибки защитника - ВИДЕО
Его мяч стал единственным в первом тайме встречи
Фото - Олександр Приходько
Сегодня "Днепр-1" дома принимает "Динамо". По состоянию на завершение первого тайма счет на табло – 0:1. Единственный мяч забил Виталий Буяльский в конце 45-минутки.
Игрок получил игровой снаряд после обрезки одного из защитников на фланге, обработал и пробил с 8-9 метров. Круглый влетел прямо под штангу - голкипер ничего не сделал.
Этот мяч стал для Виталия 11-м в 17 поединках текущего сезона УПЛ. Кроме этого, Буяльский отдал три ассиста.
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Комментарии (5)
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Spokoyno (Київ)
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tolina-ystas (Краматорск)
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