Буяльский забил в ворота Днепра-1 после ошибки защитника - ВИДЕО

Сегодня "Днепр-1" дома принимает "Динамо". По состоянию на завершение первого тайма счет на табло – 0:1. Единственный мяч забил Виталий Буяльский в конце 45-минутки.

Игрок получил игровой снаряд после обрезки одного из защитников на фланге, обработал и пробил с 8-9 метров. Круглый влетел прямо под штангу - голкипер ничего не сделал.

Этот мяч стал для Виталия 11-м в 17 поединках текущего сезона УПЛ. Кроме этого, Буяльский отдал три ассиста.