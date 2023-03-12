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Не хватает ВАР. Арбитры засчитали гол Ворсклы в ворота Вереса с вероятным нарушениям - ВИДЕО

Премьер-лига
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Мяч возможно полностью покинул границы поля

Не хватает ВАР. Арбитры засчитали гол Ворсклы в ворота Вереса с вероятным нарушениям - ВИДЕО

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В рамках 17-го тура УПЛ "Верес" играет против "Ворсклы". Счет в этой встрече был открыт на 25 минуте после точного удара Тауаланта Сефери.

Однако гол был забит с нарушением правил, которые арбитры не зафиксировали. Василий Кравец выпустил мяч за лицевую линию, выполняя ассист на албанца. Это отчетливо видно на повторе и стоп-кадрах.

Не хватает ВАР. Арбитры засчитали гол Ворсклы в ворота Вереса с вероятным нарушениям - ВИДЕО - изображение 1

На этом поединке нет системы видеоповторов, поэтому гол был засчитан.

Команды пошли на перерыв со счетом 1:0 в пользу "Ворсклы". За ходом событий матча можете следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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