Не хватает ВАР. Арбитры засчитали гол Ворсклы в ворота Вереса с вероятным нарушениям - ВИДЕО

В рамках 17-го тура УПЛ "Верес" играет против "Ворсклы". Счет в этой встрече был открыт на 25 минуте после точного удара Тауаланта Сефери.

Однако гол был забит с нарушением правил, которые арбитры не зафиксировали. Василий Кравец выпустил мяч за лицевую линию, выполняя ассист на албанца. Это отчетливо видно на повторе и стоп-кадрах.

На этом поединке нет системы видеоповторов, поэтому гол был засчитан.

Команды пошли на перерыв со счетом 1:0 в пользу "Ворсклы". За ходом событий матча можете следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.