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Не хватает ВАР. Арбитры засчитали гол Ворсклы в ворота Вереса с вероятным нарушениям - ВИДЕО
Мяч возможно полностью покинул границы поля
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В рамках 17-го тура УПЛ "Верес" играет против "Ворсклы". Счет в этой встрече был открыт на 25 минуте после точного удара Тауаланта Сефери.
Однако гол был забит с нарушением правил, которые арбитры не зафиксировали. Василий Кравец выпустил мяч за лицевую линию, выполняя ассист на албанца. Это отчетливо видно на повторе и стоп-кадрах.
На этом поединке нет системы видеоповторов, поэтому гол был засчитан.
Команды пошли на перерыв со счетом 1:0 в пользу "Ворсклы". За ходом событий матча можете следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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