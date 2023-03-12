УПЛ. Днепр-1 - Динамо 0:1. Луческу все еще в игре

Во многом это было принципиальное противостояние. Здесь и Кучер против Луческу (вечная борьба учеников с учителями), здесь и результат матча первого круга (3:0 в пользу "Днепра-1"), здесь и некоторые личные игровые дуэли (например, Довбик против Попова). Но самая большая мотивация для обеих команд – это турнирное положение. "Заря" накануне победила и оторвалась от "Динамо" на четыре очка. Есть реальная угроза не попасть в тройку призеров. "Днепр-1" свою позицию поколебал неделю назад, когда не победил "Александрию" и позволил "Шахтеру" догнать себя. До конца чемпионата уже не так много времени, так что важен каждый балл. Искать другие дополнительные источники мотивации для игроков – лишнее дело.

Тренеры понимали всю пикантность ситуации, но, несмотря на это, не испугались немного поэкспериментировать с составами. Точнее, применить довольно неочевидные опции. К примеру, в воротах "Днепра-1" дебютировал Рыбак, тогда как основной Валеф остался в резерве. Появление Каплиенко слева в защите тоже удивило, но это скорее вынужденная мера: Адамюк сместился в центр из-за дисквалификации Сарапия (но ведь в резерве остался Амаш). "Динамо" не отказалось от услуг Дячука, хотя тот плохо сыграл с "Александрией". Но наибольшее удивление вызвал выход в основе Бенито и Лонвейка. Поиски себя продолжаются.

Отдать кому-то предпочтение на старте матча очень трудно. Наверное, чуть больше мячом владело "Динамо". В его исполнении было чуть больше атак. Две из них завершал ударами Кабаев, но эффективность действий этого игрока наглядно (без анализа статистики) кажется очень низкой. У "Днепра-1" была попытка прорыва от Довбика. Форвард немного замешкался с последним решением.

Но он же впоследствии очень хорошо поработал и создал момент для Пихаленка. В лучшее время капитан такое реализовывал, но в этом году у него не идет еще со времен промаха АЭКу (помните момент в первом матче с киприотами, когда "Днепр-1" не забил и почти сразу пропустил, как оказалось, решающий в двухматчевом противостоянии гол?). Навалилась еще травма Гуцуляка (Подлепенец вышел вместо него). Можно ли говорить, что "Днепру-1" не везло? Разве что с травмой. Не реализация же – это проблема мастерства.

"Днепр-1" лучше комбинировал. Позже в похожем стиле Довбик пытался вывести на ударную позицию Подлепенца, но тот, как раньше и сам Довбик, слишком "сблизился" с голкипером. Так и прошел первый тайм – не слишком ярко, но и не пресно. "Динамо" таких ошибок не повторяло. Когда Буяльский получил мяч в штрафной площади "Динамо" (после неуверенных действий защитников), расшатал оппонента и точно пробил в дальний угол – 0:1. Точно не обязательный пропущенный для днепрян, но сами виноваты.

После гола вся команда "Динамо" подбежала к Луческу, зажав его в объятиях. Очевидно, это признак того, что футболисты поддерживают тренера в непростые времена. Но полностью ли контролирует тренер игровой процесс? Второй тайм должен был ответить.

Но сначала решение от Кучера. Он заменил виновника гола Хайнера ("обрезался" именно бразилец), выпустив Пасича. Хотя первый момент во втором тайме был у футболиста со стартового состава – Пеглов бил из пределов штрафной, но слишком слабо.

Это был выпад, который не пошатнул уверенности "Динамо". Команда Луческу и дальше владела преимуществом ровно настолько, чтобы удерживать для себя победный счет. Мог залететь второй (когда прорвался к воротам и бил Царенко, а затем – после стандарта, когда бил Ванат, а добивал Лонвейк), однако 0:2 с хода матча не следовало. В отличие от 0:1 (хотя тоже – с нюансами).

Чем меньше оставалось минут до финального свистка, тем больше "Динамо" берегло этот счет. Цена, ведь, была очень высока. Победа позволяла приблизиться на расстояние одного балла к третьему месту и самое главное – к трем очкам сократить отставание от "Днепра-1" (хотя у того еще матч в запасе). В принципе, такие расклады оставляли (или возвращали) Мирчу Луческу в погоне за Лигой чемпионов.

Наверное, это действительно справедливо. По крайней мере, в этом матче еще был момент у Довбика, когда ошиблись защитники "Динамо" и Артем пытался "накрутить" находившихся перед ним. В итоге, даже не пробил по воротам. В то время как Буяльский в очень похожем эпизоде забил. Вот и вся разница.

"Динамо" есть "Динамо". Еще будут сражаться (даже с такими форвардами как Эрик Рамирес, который не забивает с выхода тет-а-тет). А у "Днепра-1" – кризис. Побед нет со времени славного успеха матча с "Шахтером". Потому и есть нервы, такие как в ситуации с Бланко и Буяльским. Могла быть и красная.

Фото - Александр Приходько

УПЛ. 17-й тур

12.03.2023. Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин

СК "Днепр-1" - "Динамо" 0:1

Гол: Виталий Буяльский 41

СК "Днепр-1": Владислав Рыбак, Владимир Адамюк, Артем Довбик, Александр Пихалёнок, Алексей Гуцуляк (Евгений Подлепенец 19), Жоау Пеглов, Руслан Бабенко (Владимир Танчик 82), Доминго Бланко, Александр Каплиенко (Янис Амаш 64), Хайнер (Евгений Пасич 46), Александр Сваток

"Динамо": Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Назар Волошин 88), Владислав Ванат (Эрик Рамирес 73), Александр Караваев, Джастин Лонвейк, Максим Дячук, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 88), Олабиран Блессинг Муива (Бенито) (Антон Царенко 58)

Предупреждения: Руслан Бабенко 21, Доминго Бланко 83 - Сергей Сидорчук 32, Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 53, Джастин Лонвейк 70, Александр Караваев 85