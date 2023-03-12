Верес - Ворскла 2:2. Новый герой Полтавы - голкипер Исенко

Мы привыкли чаще хвалить "Верес", чем критиковать. Команда не тратит много денег, но все равно идет в середине таблицы УПЛ. Да, футбол достаточно сухой и прагматичный, однако эффективный. Оборонительный стиль, который Вирт прививает команде с первого дня, помогает им считаться крепким орешком и избегать борьбы за вылет. Все это так, но в последнее время ровенчане начали буксовать. Они завершали 2022-й год четырьмя поражениями кряду, после чего продолжили неприятную серию в 2023-м - 1:3 против "Черноморца". И снова на домашнем стадионе "Авангард", на котором пока ровенчане выглядят куда хуже, чем в выездных матчах. А ведь так долго ждали возвращения.

"Ворсклу" в этом сезоне критикуют чаще и критикуют по делу. Ни приглашения Скрипника, ни ряд неплохих трансферов не помогли команде начать бороться за медали. Более того, клуб завалил первую половину сезона, финишировав на девятом месте, а после начал второй круг поражением "Заре" с решающим голом в компенсированное время. Вот такая картина. Перед началом сезона казалось, что "Ворскла" сможет стать открытием сезона, однако пока все получается наоборот. Еще недавно казалось, что Юрий Вирт никогда не покинет "Верес", однако пять поражений кряду всегда рождают сомнения.

Обе команды сегодня имели одну цель - победить, однако способ достижения данной цели стороны выбрали противоположный. "Верес" начал матч сознательно отказавшись от мяча, компактно играя у своих ворот, в то время как "Ворскла" пыталась что-то придумать после позиционных атак. Мячом команда Скрипника владела неплохо, однако до моментов дело практически не доходило. Ровенчане умеют оборонять счет, и, вполне вероятно, успешно бы продолжали это делать, если бы не эпизод на 25-й минуте встречи. "Ворскла" впервые за матч нашла пространство, разогналась на левом фланге, где до самой линии поля добежал Кравец, после чего мощно прострелил в штрафную. Сфера дошла до Сефери, который с достаточно острого угла положил в дальний угол - 1:0 в пользу гостей. И вроде все здорово, но вопросы все равно остались. И во время прямого эфира, и после показанных повторов осталось впечатление, что Кравец упустил мяч за линию поля. А значит гол, как минимум, спорный. Но ВАРа не было.

Сея несправедливость заставила хозяев проснуться. Мы увидели злой "Верес", который начал создавать моменты. К примеру, сразу после пропущенного мог сравнивать Гайдучик, которому под удар скидывал Пасич. Форвард умудрился не забить из максимально выгодного положения. Вскоре после бил уже сам Геннадий, однако с его выстрелом издали справился Исенко. "Ворскла" пыталась отвечать быстрыми контрами, однако создать акцентированный момент у команды не получалось. "Верес" опаснее смотрелся в конце первой половины, после этого увереннее начал второй тайм, сумев таки сравнять счет. "Красно-черные" заработали стандарт неподалеку от штрафной соперника, Клец выполнил после подачу, после чего у ворот Исенко начался тотальный сумбур, приведший к автоголу Кравца. 1:1.

"Верес" по делу сравнял, однако решил не отсиживаться в обороне, приняв активный сценарий матча. У "ворсклян" же в принципе не было выбора, ведь ничейный счет - не то, на что они рассчитывали сегодня. Начался двухсторонний обмен атаками, из которого больше сумели выжать хозяева. Дахновский одной передачей разогнал быструю контратаку, Пасич в очередной раз пробежался на левом фланге, откуда после прострелил в чужую штрафную. Там одиноко стоял Гайдучик, выведший свою команду вперед одним касанием ноги. 2:1, и где-то на трибуне показали радостного Василия Сачко, который находился в ложе президента "Вереса". А вроде ведь легенда полтавчан...

Вскоре после Гайдучик имел идеальный шанс делать дубль и закрывать вопросы о победителе сегодняшнего матча, однако простил "Ворсклу", находясь в идеальной позиции перед воротами. И не в первый раз за сегодня. "Верес" начинал уставать, что чувствовал Скрипник, начиная проводить замены. Одна из них сыграла идеально - Челядина сбил Клец в штрафной хозяев, что побудило арбитра указать на точку - Сефери мощно пробил по центру, сделав счет 2:2. Казалось, что увидели кульминацию игры, но нет. Все только начиналось. Хронология событий:

90+1 - Владислав Шарай зарабатывает пенальти в пользу "Вереса" после фола Черныша на краю штрафной.

90+2 - Исенко тащит удар Клеца, Чеснаков сразу нарушает правила в штрафной и судья назначает еще один пенальти.

90+3 - "Верес" меняет бьющего, но их это не спасает, Исенко тащит удар Вовченко.

Космический космос, а не концовка. 2:2. Мы увидели настоящую драму и рождение нового героя Полтавы - 19-летний кипер Павел Исенко. Запомните его имя.

VBET-лига. 17-й тур

12 марта, Ровно, стадион "Авангард"

Верес - Ворскла 2:2

Голы: Василий Кравец 48 (авт.), Николай Гайдучик 60 - Тауйлян Сефери Сулейманов 26, Тауйлян Сефери Сулейманов 85 (пен.)

Верес: Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Виталий Дахновский (Андрей Близниченко 79), Геннадий Пасич (Владислав Шарай 82), Станислав Шарай (Александр Лебеденко 75), Валерий Кучеров, Денис Балан, Дмитрий Клец, Николай Гайдучик (Михаил Шестаков 75), Василий Курко

Ворскла: Павел Исенко, Игорь Пердута, Александр Скляр (Дмитрий Черныш 71), Руслан Степанюк, Тауйлян Сефери Сулейманов, Владимир Чеснаков, Евгений Павлюк (Артем Челядин 71), Василий Кравец, Даниил Хрипчук, Владлен Юрченко, Фелипе Родригес (Ибрахим Кане 71)

Предупреждения: Денис Балан 20, Василий Курко 58 - Василий Кравец 30, Евгений Павлюк 47, Александр Скляр 55, Фелипе Родригес 57, Владлен Юрченко 70

Нереализованные пенальти: Дмитрий Клец 90+1, Семен Вовченко 90+3