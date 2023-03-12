19-летний Исенко отбил два пенальти в компенсированное время в матче Верес - Ворскла - ВИДЕО

Настоящий триллер разыграли "Верес" и "Ворскла" в матче 17-го тура УПЛ. После 90 минут игры счет был 2:2. И здесь в компенсированное арбитром время полтавчане привозят пенальти (правда, есть сомнения, было ли нарушение в штрафной площадке).

Но Клец не смог переиграть Исенко с отметки. Эпизод продолжается и "Ворскла" вторично нарушает правила. В этот раз 11-метровый взялся исполнять Вовченко, но и он оказался бессилен против юного голкипера, заменившего проданного в "Шахтер" Ризныка!

Напомним, Исенко заявил о себе в 2020 году, когда Юрий Максимов выпустил его на серию пенальти в кубковом матче против "Мариуполя", и Павел отразил два удара. После этого он сыграл два матча в рамках УПЛ в том же чемпионате и засел на скамью запасных. 2023-й год он уже начал в статусе первого номера "Ворсклы", однако в игре с "Зарей" в первом после перерыва туре пропустил три гола.

Отметим, что матч "Верес" – "Ворскла" в итоге завершился со счетом 2:2.