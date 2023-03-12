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Ворскла четвертый раз в этом сезоне потеряла победу, ведя в счете
Трижды команда Скрипника проиграла
Фото: Александр Приходько
В рамках 17-го тура УПЛ "Верес" и "Ворскла" сыграли вничью. Полтавчане забили первыми, а потом пропустили дважды и чуть не проиграли. Лишь на 85-й минуте они смогли вырвать один зачетный пункт благодаря реализованному пенальти.
Уже в четвертый раз в этом сезоне подопечные Скриника теряют очки, ведя в счете. В общей сложности они не досчитались 11 зачетных пунктов.
Кроме сегодняшней ничьей "Ворскла" трижды проиграла ("Вересу" в первом круге, "Металлисту 1925" и "Заре").
Полтавчане могли и сегодня уступить, однако голкипер Павел Исенко в компенсированное ко второму тайма время дважды потянул пенальти от игроков "Вереса".
Сейчас "Ворскла" идет на девятом месте с 19 заработанными очками в 17 турах. До пятой “Александрии” команде не хватает восьми зачетных пунктов.
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