Буяльский получил красную карточку после финального свистка в матче Днепр-1 - Динамо

Автор единственного гола в матче "Днепр-1" - "Динамо", хавбек киевлян Виталий Буяльский, получил прямую красную карточку после финального свистка.

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Игрока заменили по ходу второго тайма. Как только арбитр завершил игру, Буяльский в клубной куртке выбежал на поле и, вероятно, что-то сказал арбитру. Дмитрий Кривушкин сразу показал красную карточку.

Напомним, что матч "Днепр-1" – "Динамо" завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Для Виталия это удаление стало только вторым в УПЛ. Что интересно, предыдущее произошло также в игре между "Днепром-1" и "Динамо". В сезоне-2019/20 получил красную уже на шестой минуте.