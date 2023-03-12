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Буяльский получил красную карточку после финального свистка в матче Днепр-1 - Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Причины такого решения пока неизвестны

Буяльский получил красную карточку после финального свистка в матче Днепр-1 - Динамо

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Автор единственного гола в матче "Днепр-1" - "Динамо", хавбек киевлян Виталий Буяльский, получил прямую красную карточку после финального свистка.

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Игрока заменили по ходу второго тайма. Как только арбитр завершил игру, Буяльский в клубной куртке выбежал на поле и, вероятно, что-то сказал арбитру. Дмитрий Кривушкин сразу показал красную карточку.

Напомним, что матч "Днепр-1" – "Динамо" завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Для Виталия это удаление стало только вторым в УПЛ. Что интересно, предыдущее произошло также в игре между "Днепром-1" и "Динамо". В сезоне-2019/20 получил красную уже на шестой минуте.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Комментарии (8)
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Serg02 (Одесса)
12.03.2023 в 17:55
Я не знаю,что сказал Буяльский судье. Но действие игрока Днепра против Буяльского,это прямая красная.
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0
0
Пришта Литин (Київ)
12.03.2023 в 17:55
Очевидно сказал ему кто он есть на самом деле. Респект Буе!
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
12.03.2023 в 17:49
Не болельщик динамо но буяльскиц все правильно делал лучше отсидеть дискву чем промолчать. Ему в игре чуть ноги не оторвали а судье пох.
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+1
-1
студент (Харьков)
12.03.2023 в 17:31
буяльского нужно было удалять еще в игре, когда он притворялся, что его ударили по ногам и кричал как сумашедший. Надо признать у динамо лучшая школа в стране по выращиванию футбольных симулянтов!
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0
-4
nadobi (Полтава)
12.03.2023 в 17:28
Ну если мозгов нет, хоть бы о команде подумал, мажор киевский
Ответить
0
-4
Геродот (Винница)
12.03.2023 в 16:46
Ну и зачем? Ослабил команду. Если что-то оскорбительное сказал арбитру, могут и не на одну игру дисквалифицировать.
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+4
-1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
12.03.2023 в 15:54
Кривушкін кончений підарас.
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+4
-1
avatar
NoSoyEspanol (Alicante)
12.03.2023 в 15:29
Падєлковьскє суддівство - це гірше ніж клоунада
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+9
-1

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