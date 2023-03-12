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Луческу после матча с Днепром-1 на пресс-конференции сказал несколько фраз и покинул помещение

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Нота протеста от румынского наставника?

Луческу после матча с Днепром-1 на пресс-конференции сказал несколько фраз и покинул помещение

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не был многословен на пресс-конференции после матча против "Днепра-1":

“Сегодняшний комментарий будет кратким. Была трудная и хорошая игра, играли две тактически подготовленные команды, каждая из которых хотела победить. Это важная победа для нас. И это единственное, что я хотел сказать сегодня. Всем спасибо”, - сказал Луческу.

После этого тренер "Динамо" встал и ушел, не дав ответа ни на один вопрос.

Отметим, что "бело-синие" благодаря победе не отпустили "Зарю" и продолжают преследовать луганчан. Сейчас киевляне находятся на четвертом месте, уступая луганцам одним очком и днепрянам - тремя зачетными пунктами.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Комментарии (9)
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alex.belogubko (одесса)
12.03.2023 в 17:11
Мирча сказал почему ДК не дали пенальти пробить --опять вина судьи
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0
-1
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Прocтo Тoлик (Одесса)
12.03.2023 в 16:15
Чем меньше цыган говорит, тем меньше я хочу блевануть
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0
-3
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Прocтo Тoлик (Одесса)
12.03.2023 в 16:14
дынамо, пердяне, кроты, мкг - это отбросы украинского футбола
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0
-3
янковский ян (Запорожье)
12.03.2023 в 15:40
Ну как то неправильно он себя ведёт. Вроде как и играют для людей а по сути для себя.
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+1
-7
avatar
NoSoyEspanol (Alicante)
12.03.2023 в 15:47
Висери ахмєто-падєлскьких ботів вражають своєю тупістю
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+4
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
12.03.2023 в 17:32
Остынь Витёк, ты сегодня, шо-то сильно перевозбуждён. На всех кроме меня (и правильно делаешь) кидаешься, оскорбляешь... Шо с тобой такое, какая муха тебя укусила? Ты такой порядочный и благовоспитанный отморозок и такое, ну.
0
-1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
12.03.2023 в 15:33
Луческу в футболе человек новый...ПОэтому он , видать, не в курсе, что пресс конференция - это ответы на вопросы прессы. А не что хочу то верчу. Чт о будет , если ДК получит крассную карточку от прнессы и никто не будет о нём ни писать, ни снимать.?
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+2
-8
avatar
NoSoyEspanol (Alicante)
12.03.2023 в 15:39
Якесь беззмістовне хрюкатіння свінособачою. Таке ж тупе, як і автор )
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+5
-2
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Барселиниуc (землянин)
12.03.2023 в 17:25
Не оскорбляй тебе неизвестных людей Витёк.
+1
-1

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