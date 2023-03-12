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Луческу после матча с Днепром-1 на пресс-конференции сказал несколько фраз и покинул помещение
Нота протеста от румынского наставника?
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не был многословен на пресс-конференции после матча против "Днепра-1":
“Сегодняшний комментарий будет кратким. Была трудная и хорошая игра, играли две тактически подготовленные команды, каждая из которых хотела победить. Это важная победа для нас. И это единственное, что я хотел сказать сегодня. Всем спасибо”, - сказал Луческу.
После этого тренер "Динамо" встал и ушел, не дав ответа ни на один вопрос.
Отметим, что "бело-синие" благодаря победе не отпустили "Зарю" и продолжают преследовать луганчан. Сейчас киевляне находятся на четвертом месте, уступая луганцам одним очком и днепрянам - тремя зачетными пунктами.
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