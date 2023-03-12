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Эффектный удар в девятку. ВИДЕО гола Судакова, открывшего счет в матче Кривбасс - Шахтер

Премьер-лига
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Полузащитник "горняков" неплохо пробил на силу

Эффектный удар в девятку. ВИДЕО гола Судакова, открывшего счет в матче Кривбасс - Шахтер

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
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Сегодня в матче УПЛ "Кривбасс" принимает "Шахтер". Команда "горняков" смогла открыть счет лишь на 58-й минуте поединка.

Судаков получил передачу на фланге, протянул, сместился в центр и мощно закрутил в дальний угол. Голкипер оказался бессилен.

Всего Судаков забил три гола, а также отдал 5 ассистов в 16 поединках текущего сезона УПЛ.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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