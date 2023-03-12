Эффектный удар в девятку. ВИДЕО гола Судакова, открывшего счет в матче Кривбасс - Шахтер

Сегодня в матче УПЛ "Кривбасс" принимает "Шахтер". Команда "горняков" смогла открыть счет лишь на 58-й минуте поединка.

Судаков получил передачу на фланге, протянул, сместился в центр и мощно закрутил в дальний угол. Голкипер оказался бессилен.

Всего Судаков забил три гола, а также отдал 5 ассистов в 16 поединках текущего сезона УПЛ.