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Эффектный удар в девятку. ВИДЕО гола Судакова, открывшего счет в матче Кривбасс - Шахтер
Полузащитник "горняков" неплохо пробил на силу
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня в матче УПЛ "Кривбасс" принимает "Шахтер". Команда "горняков" смогла открыть счет лишь на 58-й минуте поединка.
Судаков получил передачу на фланге, протянул, сместился в центр и мощно закрутил в дальний угол. Голкипер оказался бессилен.
Всего Судаков забил три гола, а также отдал 5 ассистов в 16 поединках текущего сезона УПЛ.
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