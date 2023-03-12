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Кривбасс - Шахтер 0:3. Судаков ломает криворожскую защиту, чтобы захватить лидерство в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра в Лиге Европы и долгие переезды не мешают команде Йовичевича доминировать

Кривбасс - Шахтер 0:3. Судаков ломает криворожскую защиту, чтобы захватить лидерство в УПЛ

фото - ФК Шахтар

Олександр Сапожніков Автор UA-Футбол
Новина українською

Всезнающие инсайдеры украинского футбола утверждали, что "Шахтер" просил "Кривбасс" перенести игру во Львов, но тот не согласился. Как следствие, горнякам пришлось лететь из Варшавы после матча с "Фейенордом" в Кишинев, а оттуда автобусом ехать в Кривой Рог. Дорога заняла больше 14 часов.

Казалось, что в таких условиях Игор Йовичевич сменит ключевых игроков, чтобы они были свежее на ответный матч Лиги Европы, в частности, Степаненко и Судаков. Но хорватский специалист продемонстрировал, что для него чемпионат весит не меньше европейского турнира. И Тарас, и Георгий оказались в основе. Примечательно, что Судаков еще должен был действовать ближе к левому флангу атаки, меняя таким образом Крыськива.

Возвращение Конопли, Бондаря и Михайличенко, не игравших с "Фейе" из-за дисквалификации, было ожидаемым, как и выход Сикана вместо недоступного из-за перебора желтых карт Траоре. Единственным игроком в центре поля, не выходившим в основе в четверг, стал Джурасек.

У "Кривбасса" по сравнению с матчем недельной давности была только одна замена - вместо Микитишина справа в полузащите вышел Задерака. Остальные позиции остались неизменными – Сарнавский в рамке, Якимец, Вернидуб, Бескоровайный и Стецьков – линия защиты справа налево, Капич и Банада – пара опорных, Татарков располагался ниже форварда Устименко, слева вышел Хомченовский.

Если в прошлом туре "Шахтер" получил режим максимального содействия от "Металлиста 1925", то криворожская команда не собиралась повторять ошибки харьковчан. Команда Вернидуба играла максимально осторожно, даже не думая о позиционном нападении. Максимум – контратаки, но очевидно, что в голове сидела только одна мысль "как не пропустить", потому остроты от хозяев поля мы в первом тайме фактически не видели. Лишь перед перерывом горняки увлеклись атакой и не заметили, как соперник выбежал 4 в 3, однако воспользоваться преимуществом подопечным Вернидуба не удалось.

А что "Шахтер"? По большому счету – ничего. Постоянное владение мячом с периодическими попытками заострить от Судакова. За весь тайм – один удар в рамку, к слову, неприятный для Сарнавского, голкипер отразил перед собой, но Бондаренко этим не воспользовался, его удар был слишком неточным. Очевидно, что "Шахтер" был утомлен. Не так физически, как психологически – идей для того чтобы сломать массированную защиту, не хватало. В такой ситуации свою роль должно было сыграть индивидуальное мастерство.

Судя по всему, Йовичевич на этом акцентировал внимание своих подопечных. Особенно постарался Георгий Судаков. Сначала он со штрафного целил в нижний угол, но Сарнавский и эту дуэль выиграл. А вот на 58-й Богдан был бессилен - Георгий, как настоящий вингер, сместился с левого фланга немного до центра и метров с 18-ти вложил в ближнюю девятку - 0:1.

Как следствие, "Кривбасс" попал в совершенно неблагоприятные для себя условия – теперь нужно было идти вперед, обнажая тылы. При этом Йовичевич выпустил свежих и быстрых Келси и Шведа, да еще и мобильных Назарину из Крыськива. И именно эти игроки сняли вопрос о победителе – Швед разогнал атаку и отдал на Судакова, а тот отдал пас на Келси, развернувшегося с защитником на плечах и пробившего метров с 8-ми без шансов для голкипера. Еще через три минуты уже сам Швед отметил возвращение на поле после длительного отсутствия, забив после паса Крыськива, который запрессинговал Банаду. В обоих случаях все было сделано быстро, вовремя, красиво – как и положено лидеру чемпионата.

Да-да, после поражения "Днепра-1" от "Динамо" горняки единолично возглавили турнирную таблицу. И, похоже, даже Лига Европы не помешает "Шахтеру" получить очередной чемпионский титул. На сегодня команда Йовичевича находится на ступеньку выше всех других участников Премьер-лиги.

Vbet лига. 17-й тур
12 марта. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

"Кривбасс" - "Шахтер" 0:3

Голы: Судаков 58, Келси 80, Швед 84

"Кривбасс": Сарнавский – Якимець, В.Вернидуб, Безкоровайный, Стецьков (Дибанго 87) – Капич, Банада (Приходько 87) – Задерака (Понедельник 58), Татарков (Карпус 87), Хомченовский – Устименко (Дебелко 68)
Тренер: Юрий Вернидуб

"Шахтер": Трубин – Конопля, Матвиенко, Бондар, Михайличенко – Степаненко (Крыськив 60), Джурасек (Назарина 71) – Зубков (Швед 71), Бондаренко (Очеретько 90), Судаков – Сикан (Келси 60)
Тренер: Игор Йовичевич

Арбитр: Катерина Монзуль
Предупреждения: Вернидуб 12, Капич 64

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Георгий Судаков Кевин Келси
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Комментарии (35)
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Number13 (Мариуполь)
12.03.2023 в 17:49
Красиво развалили этих ***** (ну и хрен с ними).Отлично вышли на чистое первое! Держим темп, не сбавляем обороты и отрываемся от тура к туру!
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0
0
студент (Харьков)
12.03.2023 в 17:32
Если бы у Вернидуба было такое же финансирование как у команды бандюка ахметова, то Кривбасс разорвал бы сегодня шахтер с неприличным счетом.
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+1
-3
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scorpius (Ck)
12.03.2023 в 17:43
А если б у бабушки *уй бы вырос?
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+2
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
12.03.2023 в 17:47
все остальные "святые"?"разорвал бы".они и так решили повыё.... с переносом матча и поле ещё бы трактором перепахали.надеялись на лучшее,а получилось как всегда.
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+1
0
FCSD N1 (New Shahta)
12.03.2023 в 17:48
Желчью не захлебнись, Штудэнт
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0
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
12.03.2023 в 17:54
жажа теперь студент?неужели забанили?
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
12.03.2023 в 17:15
Фортануло не шахтерам. Бывает. Кривбасс только начинает своё восхождение. Нешахтер уже сбитый лётчик.
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+1
-3
FCSD N1 (New Shahta)
12.03.2023 в 17:29
Давно болеешь? Даже не сочувствую тебе.
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+4
-1
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Барселиниуc (землянин)
12.03.2023 в 17:47
Это следствие вакцинации и облучения. И это навсегда. Можно немного и посочувствовать.
+1
0
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scorpius (Ck)
12.03.2023 в 17:46
Это самый странный комент за всю неделю
Ответить
0
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
12.03.2023 в 17:50
да он перед матчем писал что кривбасс-топ,а остальные-перхоть.только вышло наоборот.видать курит или нюхает что-то.
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
12.03.2023 в 17:54
ромашки на клумбе возле входа в ПНД
0
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
12.03.2023 в 17:51
поищи хорошего врача
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0
0
haymov18 (Днепр )
12.03.2023 в 17:05
Горняки не обирались беречь силы, у них сейчас в приоритете чемпионат, а там шансов очень мало на положительный результат,а Кривбасс пока не может еще тягаться с Шахтером даже уставшим...
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
12.03.2023 в 16:44
А руки Гагарину Йова так и не подал, как бы тот клоун не силился, протягивая свою.
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0
-2
Comment06 (Украина)
12.03.2023 в 16:42
Не скажешь, что Кривбасс поступил не спортивно, но Шахтер, набравший львиную долю баллов для сохранения квоты (которой, кстати сможет воспользоваться и Кривбасс) вынужден прокатиться 30 часов(в два конца) в автобусе по бездорожью, чтобы сыграть на разбитом поле рядовой матч УПЛ перед ответной игрой в ЛЕ. И очень здорово, что вернидубцы крупно проиграли - карма! "Ложки нашлись- а осадочек остался." Надеюсь, положительные эмоции компенсируют неудобства, и Шахтер достойно сыграет против Фейеноорда. "То, что нас не убивает, делает нас сильнее."
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+5
-1
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Барселиниуc (землянин)
12.03.2023 в 16:52
Да, надо было пойти навстречу Шахтёру, я уже писал об этом. Но клоун Гагарин полез в залупу. Ненавижу этого типа.
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+1
-3
FCSD N1 (New Shahta)
12.03.2023 в 17:30
Да,Гагарин та еще "редиска".
+1
-1
Number13 (Мариуполь)
12.03.2023 в 17:50
Все верно и про дорогу и про роль ШД в еврокубках! 100%
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
12.03.2023 в 16:35
А шо, могло быть, как-то иначе? Кривбасс молодец, 58 минут очень уверенно оборонялся, даже не ожидал от земляков такой прыти. Но против лома нет приёма. В общем нормально всё. И волки сыты и овцы целы. И Шахтёр свои три очка взял и стал полноправным лидером УПЛ и Кривбасс по итогам тура на 6 месте остался. Едем дальше. Да здравствуют Кривбасс и Шахтёр! Две мои любимые команды после Барселоны.
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+1
-2
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Барселиниуc (землянин)
12.03.2023 в 17:01
Блъ, к сожалению Колос выиграл у тупорылого Руха на выезде и Кривбасс переместился на 7 место, пся крев.
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0
-2
Геродот (Винница)
12.03.2023 в 16:29
Разгромом хитромудрого Кривбасса удовлетворен. Рассчитывали, что с уставшего после 14-часового переезда Шахтера можно будет поиметь какие-то очки, а получили три прекрасных гола. Как говорится, не рой яму другому. Да, усталось чувствовалась, но молодцы добились победы, вышли на чистое первое место. Днепр-1 похоже начал сдавать, набрал в первых двух турах всего очко и теперь киевляне их догнали по очкам. А у впереди Днепра-1 подряд два непростых выезда - в Ровно и в Харьков. Так что Шахтеру надо не снижать темп и сохранять и увеличивать отрыв от преследователей. Конечно, Шахтеру надо укрепляться. Прекрасно сыграл сегодня Судаков, он становится лидером команды, но как-то слабо выглядит Джурасек, плохо сегодня сыграл Зубков, очень неровно играет Сикан. Именно их замена во втором тайме и обеспечила победу Шахтера. Ну а теперь - "Фейеноорд". Будет тяжело, но другого выхода нет, надо сражаться.
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+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2023 в 16:33
где ж догнали? -3 и игра в запасе у пердян
Ответить
+1
-2
Acsakal (Kharkiv)
12.03.2023 в 16:49
Джурасек дійсно дратував. Пару разів він отримував мяч, маючи вільний коридор в напрямку воріт (суперники по обидва боки в кількох метрах), але він чомусь не виходив на воротаря, а відпасовував вбік, і обидва рази невдало.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2023 в 17:00
юрасик вообще какой-то стрёмный
0
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
12.03.2023 в 16:26
ждал игры с опаской.долгая дорога.начнут беречь силы.выходит зря переживал.надеюсь со степаненко всё будет хорошо.да и швед после забитого мяча схватился за пах??сикан-ноль.теперь лишь бы хватило сил на фейенорд.опять предстоит долгая дорога.удачи в роттердаме.
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+5
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2023 в 16:10
кеша выглядит поуверенней, чем сикан. нужно давать ему побольше игрового времени
Ответить
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
12.03.2023 в 16:20
У Йовы Траоре пока основной. Сикан и Келси будут конкурировать за место в ротации. Но летом может что-то поменяться.
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2023 в 16:03
с победой!
Ответить
+5
-2
олег донецьк Украіна (донецьк)
12.03.2023 в 16:18
и вас также
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+2
-2
Romerik (YNWA)
12.03.2023 в 15:59
Ну захист до голу Судакова реально топовий був. При такому високому темпі гри блокувати все і всіх. Респект. Далі вже посипались, бо план відбитися на нічию провалив Судаков +3 від мінус першого, хоча скоріше +9 від ДК. Непоганий відрив. Келсі топ на свої гроші. Хоча спочатку я не сприйняв його за його ціну)
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+5
-1
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scorpius (Ck)
12.03.2023 в 16:14
По Келсі взагалі зарано робити висновки не те що зараз, а взагалі навесні. Але якщо зможе адаптуватися раніше, то це йому тільки в плюс.
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+1
-2
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scorpius (Ck)
12.03.2023 в 15:59
Чистое первое место, мои поздравления. До гола Судакова игра складывалась сложновато, Келси с почином, Шведа с выздоровлением - скорее бы набирал кондиции, а то Зубков вообще никакой в серьезных играх. Надеюсь со Степой все не очень печально, он нужен в Роттердаме.
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+6
-2
FCSD N1 (New Shahta)
12.03.2023 в 15:56
С победой! Заслуженное первое место!
Ответить
+7
-2
олег донецьк Украіна (донецьк)
12.03.2023 в 16:19
вернулись на чистое первое впервые с конца декабря 2021
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+5
-2

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