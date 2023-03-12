Кривбасс - Шахтер 0:3. Судаков ломает криворожскую защиту, чтобы захватить лидерство в УПЛ

Всезнающие инсайдеры украинского футбола утверждали, что "Шахтер" просил "Кривбасс" перенести игру во Львов, но тот не согласился. Как следствие, горнякам пришлось лететь из Варшавы после матча с "Фейенордом" в Кишинев, а оттуда автобусом ехать в Кривой Рог. Дорога заняла больше 14 часов.

Казалось, что в таких условиях Игор Йовичевич сменит ключевых игроков, чтобы они были свежее на ответный матч Лиги Европы, в частности, Степаненко и Судаков. Но хорватский специалист продемонстрировал, что для него чемпионат весит не меньше европейского турнира. И Тарас, и Георгий оказались в основе. Примечательно, что Судаков еще должен был действовать ближе к левому флангу атаки, меняя таким образом Крыськива.

Возвращение Конопли, Бондаря и Михайличенко, не игравших с "Фейе" из-за дисквалификации, было ожидаемым, как и выход Сикана вместо недоступного из-за перебора желтых карт Траоре. Единственным игроком в центре поля, не выходившим в основе в четверг, стал Джурасек.

У "Кривбасса" по сравнению с матчем недельной давности была только одна замена - вместо Микитишина справа в полузащите вышел Задерака. Остальные позиции остались неизменными – Сарнавский в рамке, Якимец, Вернидуб, Бескоровайный и Стецьков – линия защиты справа налево, Капич и Банада – пара опорных, Татарков располагался ниже форварда Устименко, слева вышел Хомченовский.

Если в прошлом туре "Шахтер" получил режим максимального содействия от "Металлиста 1925", то криворожская команда не собиралась повторять ошибки харьковчан. Команда Вернидуба играла максимально осторожно, даже не думая о позиционном нападении. Максимум – контратаки, но очевидно, что в голове сидела только одна мысль "как не пропустить", потому остроты от хозяев поля мы в первом тайме фактически не видели. Лишь перед перерывом горняки увлеклись атакой и не заметили, как соперник выбежал 4 в 3, однако воспользоваться преимуществом подопечным Вернидуба не удалось.

А что "Шахтер"? По большому счету – ничего. Постоянное владение мячом с периодическими попытками заострить от Судакова. За весь тайм – один удар в рамку, к слову, неприятный для Сарнавского, голкипер отразил перед собой, но Бондаренко этим не воспользовался, его удар был слишком неточным. Очевидно, что "Шахтер" был утомлен. Не так физически, как психологически – идей для того чтобы сломать массированную защиту, не хватало. В такой ситуации свою роль должно было сыграть индивидуальное мастерство.

Судя по всему, Йовичевич на этом акцентировал внимание своих подопечных. Особенно постарался Георгий Судаков. Сначала он со штрафного целил в нижний угол, но Сарнавский и эту дуэль выиграл. А вот на 58-й Богдан был бессилен - Георгий, как настоящий вингер, сместился с левого фланга немного до центра и метров с 18-ти вложил в ближнюю девятку - 0:1.

Как следствие, "Кривбасс" попал в совершенно неблагоприятные для себя условия – теперь нужно было идти вперед, обнажая тылы. При этом Йовичевич выпустил свежих и быстрых Келси и Шведа, да еще и мобильных Назарину из Крыськива. И именно эти игроки сняли вопрос о победителе – Швед разогнал атаку и отдал на Судакова, а тот отдал пас на Келси, развернувшегося с защитником на плечах и пробившего метров с 8-ми без шансов для голкипера. Еще через три минуты уже сам Швед отметил возвращение на поле после длительного отсутствия, забив после паса Крыськива, который запрессинговал Банаду. В обоих случаях все было сделано быстро, вовремя, красиво – как и положено лидеру чемпионата.

Да-да, после поражения "Днепра-1" от "Динамо" горняки единолично возглавили турнирную таблицу. И, похоже, даже Лига Европы не помешает "Шахтеру" получить очередной чемпионский титул. На сегодня команда Йовичевича находится на ступеньку выше всех других участников Премьер-лиги.

Vbet лига. 17-й тур

12 марта. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

"Кривбасс" - "Шахтер" 0:3

Голы: Судаков 58, Келси 80, Швед 84

"Кривбасс": Сарнавский – Якимець, В.Вернидуб, Безкоровайный, Стецьков (Дибанго 87) – Капич, Банада (Приходько 87) – Задерака (Понедельник 58), Татарков (Карпус 87), Хомченовский – Устименко (Дебелко 68)

Тренер: Юрий Вернидуб

"Шахтер": Трубин – Конопля, Матвиенко, Бондар, Михайличенко – Степаненко (Крыськив 60), Джурасек (Назарина 71) – Зубков (Швед 71), Бондаренко (Очеретько 90), Судаков – Сикан (Келси 60)

Тренер: Игор Йовичевич

Арбитр: Катерина Монзуль

Предупреждения: Вернидуб 12, Капич 64