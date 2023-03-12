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Кривбасс – Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча
Дончане выходят на первое место в лиге
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
"Шахтер" воспользовался поражением "Днепра-1" и вышел в единоличные лидеры украинского чемпионата. Хотя три очка команде Игоря Йовичевича дались непросто: Кривбасс выстоял в первом тайме и рассыпался лишь после классного удара в девятку от Георгия Судакова. Вернуться в игру у криворожцев сил уже не хватило. Теперь дончане возглавляют УПЛ и имеют преимущество в три балла над ближайшим преследователем.
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12 марта. Кривой Рог. Стадион "Горняк"
"Кривбасс" – "Шахтер" 0:3
Голы: Судаков 58, Келси 80, Швед 84
Видео гола Судакова
Видео голов Келси и Шведа
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