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Кривбасс – Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Дончане выходят на первое место в лиге

Кривбасс – Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" воспользовался поражением "Днепра-1" и вышел в единоличные лидеры украинского чемпионата. Хотя три очка команде Игоря Йовичевича дались непросто: Кривбасс выстоял в первом тайме и рассыпался лишь после классного удара в девятку от Георгия Судакова. Вернуться в игру у криворожцев сил уже не хватило. Теперь дончане возглавляют УПЛ и имеют преимущество в три балла над ближайшим преследователем.

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12 марта. Кривой Рог. Стадион "Горняк"
"Кривбасс" – "Шахтер" 0:3
Голы: Судаков 58, Келси 80, Швед 84

Видео гола Судакова

Видео голов Келси и Шведа

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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FCSD N1 (New Shahta)
12.03.2023 в 17:33
Молодец, Шахтер,наказал "хитросделанный" Кривбасс!
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0
-1
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scorpius (Ck)
12.03.2023 в 17:30
Судаков
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-1

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