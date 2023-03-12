Кривбасс – Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча

"Шахтер" воспользовался поражением "Днепра-1" и вышел в единоличные лидеры украинского чемпионата. Хотя три очка команде Игоря Йовичевича дались непросто: Кривбасс выстоял в первом тайме и рассыпался лишь после классного удара в девятку от Георгия Судакова. Вернуться в игру у криворожцев сил уже не хватило. Теперь дончане возглавляют УПЛ и имеют преимущество в три балла над ближайшим преследователем.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Vbet лига. 17-й тур

12 марта. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

"Кривбасс" – "Шахтер" 0:3

Голы: Судаков 58, Келси 80, Швед 84

Видео гола Судакова

Видео голов Келси и Шведа