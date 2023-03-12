Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч против СК Днепра-1 стал знаковым для Луческу. Румын добыл 450 побед во главе украинских клубов
Очередное достижение именитого румына
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" добыло минимальную победу над СК "Днепр-1", в выездном матче, в рамках семнадцатого тура украинской Премьер лиги.
Данная победа стала знаковой для наставника "бело-синих" Мирчи Луческу - тренер добыл 450-ую победу во главе украинских клубов во всех турнирах. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Интересно, что именитый румын успел поработать в двух грандах украинского футбола. В период с 2004 по 2016 Луческу возглавлял донецкий "Шахтер", а в 2020 - стал у руля киевского "Динамо".
Как сообщает источник, Мирча Луческу выиграл 316 матчей УПЛ, 60 в Кубке Украины, 6 в Суперкубке и 68 в еврокубках. Примечательно, что с "Шахтером" он одержал 394 победы, у руля "Динамо" - 56.
Ранее мы сообщали, что Луческу после матча с "Днепром-1" на пресс-конференции
Популярное сейчас
- Луческу после матча с Днепром-1 на пресс-конференции сказал несколько фраз и покинул помещение
- Днепр-1 - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.03.2023
- Второй день подряд больше тысячи убитых. Генштаб обновил потери россиян в военных действиях
- С легионером-новичком. Динамо объявило заявку на матч УПЛ против Днепра-1
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Леоненко: У Милевского новый стиль. Он забирает кличку поп у Саленко