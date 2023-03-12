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Матч против СК Днепра-1 стал знаковым для Луческу. Румын добыл 450 побед во главе украинских клубов

Премьер-лига
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Очередное достижение именитого румына

Матч против СК Днепра-1 стал знаковым для Луческу. Румын добыл 450 побед во главе украинских клубов

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" добыло минимальную победу над СК "Днепр-1", в выездном матче, в рамках семнадцатого тура украинской Премьер лиги.

Данная победа стала знаковой для наставника "бело-синих" Мирчи Луческу - тренер добыл 450-ую победу во главе украинских клубов во всех турнирах. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Интересно, что именитый румын успел поработать в двух грандах украинского футбола. В период с 2004 по 2016 Луческу возглавлял донецкий "Шахтер", а в 2020 - стал у руля киевского "Динамо".

Как сообщает источник, Мирча Луческу выиграл 316 матчей УПЛ, 60 в Кубке Украины, 6 в Суперкубке и 68 в еврокубках. Примечательно, что с "Шахтером" он одержал 394 победы, у руля "Динамо" - 56.

Ранее мы сообщали, что Луческу после матча с "Днепром-1" на пресс-конференции сказал несколько фраз и покинул помещение.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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