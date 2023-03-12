Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо минимально выиграло Днепр-1 на выезде. Видео гола и обзор матча
Киевляне смогли забить после ошибки соперника
Фото - Олександр Приходько
В сегодняшнем матче УПЛ "Днепр-1" принимал "Динамо". Игра претендентов на чемпионство не впечатлила – минимум моментов и гол Буяльского из-за привоза Хайнера, после чего "Динамо" отстояло минимальное преимущество.
Запомнилось только то, что "Дніпро-1" играл агрессивно и довольно грубо, что не дало команде ни одного профита.
СК "Днепр-1" – "Динамо" 0:1
Гол: Виталий Буяльский 41
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Луческу после матча с Днепром-1 на пресс-конференции сказал несколько фраз и покинул помещение
- Днепр-1 - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Днепр-1 - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.03.2023
- Днепр-1 vs Динамо, Вернидуб против Шахтера, дерби для Зинченко. Расписание футбола на 10-12 марта
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половника главного героя победы Зари над Ворсклой. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
12.03.2023 в 17:02
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн