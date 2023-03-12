  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо минимально выиграло Днепр-1 на выезде. Видео гола и обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо минимально выиграло Днепр-1 на выезде. Видео гола и обзор матча

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Киевляне смогли забить после ошибки соперника

Динамо минимально выиграло Днепр-1 на выезде. Видео гола и обзор матча

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

В сегодняшнем матче УПЛ "Днепр-1" принимал "Динамо". Игра претендентов на чемпионство не впечатлила – минимум моментов и гол Буяльского из-за привоза Хайнера, после чего "Динамо" отстояло минимальное преимущество.

Запомнилось только то, что "Дніпро-1" играл агрессивно и довольно грубо, что не дало команде ни одного профита.

СК "Днепр-1" – "Динамо" 0:1

Гол: Виталий Буяльский 41

По теме
yellow-arrow
Кривбасс заклеил лого технического спонсора Joma фразой "русные п##да". ФОТО
yellow-arrow
Защитник Динамо: Празднования гола? Мы показали, что будем до конца с нашим тренерским штабом
yellow-arrow
Хавбек Динамо: Несмотря на все, мы сегодня отдали все силы ради победы над Днепром-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
12.03.2023 в 17:02
Днепр сам себя наказал --берут не понятных игроков вот и получайте
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде