Динамо минимально выиграло Днепр-1 на выезде. Видео гола и обзор матча

В сегодняшнем матче УПЛ "Днепр-1" принимал "Динамо". Игра претендентов на чемпионство не впечатлила – минимум моментов и гол Буяльского из-за привоза Хайнера, после чего "Динамо" отстояло минимальное преимущество.

Запомнилось только то, что "Дніпро-1" играл агрессивно и довольно грубо, что не дало команде ни одного профита.

СК "Днепр-1" – "Динамо" 0:1

Гол: Виталий Буяльский 41