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И Довбик не помог. Днепр-1 прервал свою рекордную голевую серию в УПЛ в матче с Динамо

Премьер-лига
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Подопечные Кучера впервые за 21 матч не забили в ворота соперника в УПЛ

И Довбик не помог. Днепр-1 прервал свою рекордную голевую серию в УПЛ в матче с Динамо

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
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СК "Днепр-1" минимально проиграл киевскому "Динамо" в рамках 17-го тура украинской Премьер лиги, пропустив единственный гол в средине первой половины игры.

Данный матч стал необычным для подопечных Александра Кучера в одном из аспектов - футболисты "Днепра-1" не смогли поразить ворота Руслана Нещерета в сегодняшнем матче.

Тем самым, клуб из Днепра прервали клубную рекордную серию – до этой встречи они в 21 игре подряд забивали в чемпионате Украины. В течение этой серии отличились 52 гола. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Ранее наставник "Днепра-1" Александр Кучер подвел итоги игры, заявив, что в команде хорошее настроение, несмотря на полосу неудачных результатов.

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В статье: УПЛ СК Днепр-1
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