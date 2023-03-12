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И Довбик не помог. Днепр-1 прервал свою рекордную голевую серию в УПЛ в матче с Динамо
Подопечные Кучера впервые за 21 матч не забили в ворота соперника в УПЛ
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
СК "Днепр-1"
Данный матч стал необычным для подопечных Александра Кучера в одном из аспектов - футболисты "Днепра-1" не смогли поразить ворота Руслана Нещерета в сегодняшнем матче.
Тем самым, клуб из Днепра прервали клубную рекордную серию – до этой встречи они в 21 игре подряд забивали в чемпионате Украины. В течение этой серии отличились 52 гола. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Ранее наставник "Днепра-1" Александр
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