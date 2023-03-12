И Довбик не помог. Днепр-1 прервал свою рекордную голевую серию в УПЛ в матче с Динамо

СК "Днепр-1" минимально проиграл киевскому "Динамо" в рамках 17-го тура украинской Премьер лиги, пропустив единственный гол в средине первой половины игры.

Данный матч стал необычным для подопечных Александра Кучера в одном из аспектов - футболисты "Днепра-1" не смогли поразить ворота Руслана Нещерета в сегодняшнем матче.

Тем самым, клуб из Днепра прервали клубную рекордную серию – до этой встречи они в 21 игре подряд забивали в чемпионате Украины. В течение этой серии отличились 52 гола. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.