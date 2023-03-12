Рух - Колос 0:1. Хватило одного стандарта

Пока что украинский чемпионат радует нас весенними матчами. Мы успели увидеть несколько триллеров после возобновления сезона (шесть голов от "Александрии" и "Металлиста 1925", два отбитых пенальти от Исенко при счете 2:2 в игре "Верес" - "Ворскла"), а также несколько сенсаций (чего только стоит победа "Ингульца" в Киеве над "Динамо"). Проблема в том, что даже в самых ярких турнирах будет хватать проходных матчей, особенно там, где играют команды примерно одного уровня. Команды, которые больше любят играть без мяча, чем с ним. А потому матч "Руха" и "Колоса" вызывал у нас определенные опасения.

Тем более, что львовяне вынужденны были играть без главного форварда. Климчук может и не мастер реализации моментов, что он успел доказать против "Металлиста" неделю назад, однако очень полезен своими открываниями и скоростными забегами. Сегодня его место занял юный Карабин. 20-летний форвард неделю назад забил победный харьковчанам, однако ранее в основе он выходил редко, чаще подменяя Климчука уже по ходу матча. У "Колоса" же выбор в атаке был куда шире, однако это пока никак не отражается на качестве и количестве моментов. Коллектив Вышняка - один из наименее зрелищных в УПЛ, и сколько бы наставник не менял форвардов или схемы, результат всегда примерно одинаков - команда мало создает и плохо реализует. И никак прорвать их не может.

В принципе, первый тайм полностью подтвердил наши худшие опасения. Ибо в нем не происходило ничего интересного. Команды вроде и пытались что-то придумать, "Рух" старался играть чуть активнее, однако все было бестолку. "Колос" спокойно сдерживал потуги хозяев, правда сам не мог создать ничего у ворот Панькива, который грустил на протяжении всего первого тайма. На двоих обе стороны нанесли лишь четыре удара, при этом лишь раз попав в створ. За то было две желтых, которые получили Кравченко и Безбородько. Заслуженные желтые. В целом, по первому тайму все, если вы его пропустили, мы вам завидуем.

Второй тайм проходил в похоже русле. Да, "руховцы" стали владеть мячом еще больше и даже создали один неплохой момент. Соломон-Отабор сумел протащить мяч по флангу, впервые в матче убежав от Кравченко, после чего выкатил мяч на ногу Таллесу. Проблема в том, что у бразильца абсолютно не получился удар - мяч мало того, что летел медленно, так еще и прошел мимо дальней штанги. И настолько интересная попытка может даже не попасть в нарезку после игры. Таллеса вскоре заменили, что выглядело вполне по делу - пока бразилец не впечатляет во втором круге. Правда все это случилось позже, уже при счете 0:1. Гости особо не старались лезть вперед, однако сумели найти гол, который случился после стандарта. Богданов зарядил подачу в чужую штрафную, вначале дело не дошло до удара, начался банальный сумбур, которым идеально воспользовался Ориховский, мощно пробив в верхний угол. Фирменный стиль "Колоса".

На этом игру можно было заканчивать. Нет, не подумайте, игроки "Руха" морально не сдались и даже пытались что-то сделать у чужих ворот. Проблема лишь в том, что у них не получалось ничего. Вот совсем. Да, бил головой Притула после подачи с фланга, да, в концовке был шанс у Мысыка, который ударил отвратно, но все это крохи. По сути, игра сегодня шла до забитого и забить удалось "Колосу". С чем и можно поздравить команду Вышняка, которая воспользовалась осечками конкурентов и укрепилась на шестом месте. Правда до "Александрии" все еще очень далеко.

VBET-лига. 17-й тур

12 марта, Львов, стадион "Арена Львов"

Рух - Колос 0:1

Гол: Павел Ориховский 64

Рух: Юрий Панькив, Алексей Довгий, Уив Соломон-Отабор, Фабрисио Альваренга (Марьян Мысык 69), Роман Дидык, Таллес Бренер (Остап Притула 69), Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Виталий Роман, Ярослав Карабин (Василий Рунич 81), Денис Слюсар

Колос: Евгений Волынец, Роман Гончаренко, Евгений Смирный, Павел Ориховский, Евгений Исаенко (Владислав Велетень 85), Никита Кравченко (Николай Золотов 76), Денис Безбородько (Кирилл Попов 89), Владислав Емец, Сергей Чоботенко, Сергей Болбат, Андрей Богданов (Вадим Милько 80)

Предупреждения: Роман Дидык 60 - Никита Кравченко 18, Денис Безбородько 35, Сергей Болбат 52