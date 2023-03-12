Защитник Динамо: Празднования гола? Мы показали, что будем до конца с нашим тренерским штабом

Киевское "Динамо" минимально обыграло СК "Днепр-1" в центральном матче 17-го тура украинской Премьер лиги, забив единственный гол в средине первой половины игры.

Защитник киевлян Константин Вивчаренко подвел итоги победной игры, заявив, что приятно вернуться на победную тропу:

"Да, конечно, после неудачного результата в предыдущем матче эта победа очень важна для нас – для командного духа, для всего коллектива. Мы не имели права так играть против "Ингульца". Сегодня на поле была команда, и мы очень хотели победить", - приводит слова Вивчаренко клубная пресс-служба.

Также, футболист "бело-синих" прокомментировал празднования гола в ворота "Днепра", которому футболисты "Динамо" радовались вместе с тренерским штабом команды:

"Команда сплотилась, это был важный гол для нас. Поэтому подбежали все вместе, поддержали и Мистера, и весь его тренерский штаб показали, что мы с ними до конца", - добавил Константин.

Ранее мы писали, что Ранее мы сообщали, что Луческу после матча с "Днепром-1" на пресс-конференции сказал несколько фраз и покинул помещение.