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Защитник Динамо: Празднования гола? Мы показали, что будем до конца с нашим тренерским штабом
Константин Вивчаренко - о матче против Днепра-1
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" минимально обыграло СК "Днепр-1" в центральном матче 17-го тура украинской Премьер лиги, забив единственный гол в средине первой половины игры.
Защитник киевлян Константин Вивчаренко подвел итоги победной игры, заявив, что приятно вернуться на победную тропу:
"Да, конечно, после неудачного результата в предыдущем матче эта победа очень важна для нас – для командного духа, для всего коллектива. Мы не имели права так играть против "Ингульца". Сегодня на поле была команда, и мы очень хотели победить", - приводит слова Вивчаренко клубная пресс-служба.
Также, футболист "бело-синих" прокомментировал празднования гола в ворота "Днепра", которому футболисты "Динамо" радовались вместе с тренерским штабом команды:
"Команда сплотилась, это был важный гол для нас. Поэтому подбежали все вместе, поддержали и Мистера, и весь его тренерский штаб показали, что мы с ними до конца", - добавил Константин.
Ранее мы писали, что Ранее мы сообщали, что Луческу после матча с "Днепром-1" на пресс-конференции сказал несколько фраз и покинул помещение.
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