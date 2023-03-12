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Кривбасс заклеил лого технического спонсора Joma фразой "русные п##да". ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Реакция криворожского клуба на работу компании с российским клубом

Кривбасс заклеил лого технического спонсора Joma фразой "русные п##да". ФОТО

Новина українською

В рамках 17-го тура чемпионата Украины "Кривбасс" проиграл донецкому "Шахтеру" – 0:3.

Криворожская команда вышла на этот матч в особой форме. Клуб заклеил лого технического партнера Joma на игровой форме, использовав наклейку "русные п##да".

Ранее "Кривбасс" отреагировал на выход новой формы российского "Зенита" от компании Joma и требует объяснений от своего спонсора.

Кривбасс заклеил лого технического спонсора Joma фразой "русные п##да". ФОТО - изображение 1
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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Joma
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
12.03.2023 в 17:51
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