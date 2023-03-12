Кривбасс заклеил лого технического спонсора Joma фразой "русные п##да". ФОТО

В рамках 17-го тура чемпионата Украины "Кривбасс" проиграл донецкому "Шахтеру" – 0:3.

Криворожская команда вышла на этот матч в особой форме. Клуб заклеил лого технического партнера Joma на игровой форме, использовав наклейку "русные п##да".