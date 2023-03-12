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Кривбасс заклеил лого технического спонсора Joma фразой "русные п##да". ФОТО
Реакция криворожского клуба на работу компании с российским клубом
В рамках 17-го тура чемпионата Украины "Кривбасс"
Криворожская команда вышла на этот матч в особой форме. Клуб заклеил лого технического партнера Joma на игровой форме, использовав наклейку "русные п##да".
Ранее "Кривбасс" отреагировал на
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
12.03.2023 в 17:51
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