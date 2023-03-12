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Рух - Колос 0:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Подопечные Вишняка впервые побеждают в этом году

Рух - Колос 0:1. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Рух

Новина українською

В рамках 17-го тура чемпионата Украины "Колос" минимально обыграл львовский "Рух". Победу гостям принес гол Павла Ореховского после стандартного положения. После этого тура у подопечных Леонида Кучука есть 17 очков и занимает 12 позицию в турнирной таблице. В свою очередь, команда Ярослава Вишняка расположилась на 6-м месте с 23 баллами.

VBET-лига. 17-й тур
12 марта, Львов, стадион "Арена Львов"
Рух - Колос 0:1
Гол: Павел Ориховский 64

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В статье: Рух (Львов) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
12.03.2023 в 18:30
Це не рівень УПЛ. Грало два села: Винники і Ковалівка. Колос вирухав Рух.
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