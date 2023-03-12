Рух - Колос 0:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 17-го тура чемпионата Украины "Колос" минимально обыграл львовский "Рух". Победу гостям принес гол Павла Ореховского после стандартного положения. После этого тура у подопечных Леонида Кучука есть 17 очков и занимает 12 позицию в турнирной таблице. В свою очередь, команда Ярослава Вишняка расположилась на 6-м месте с 23 баллами.

VBET-лига. 17-й тур

12 марта, Львов, стадион "Арена Львов"

Рух - Колос 0:1

Гол: Павел Ориховский 64