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Рух - Колос 0:1. Обзор матча и видео голов
Подопечные Вишняка впервые побеждают в этом году
Фото: ФК Рух
В рамках 17-го тура чемпионата Украины "Колос" минимально обыграл львовский "Рух". Победу гостям принес гол Павла Ореховского после стандартного положения. После этого тура у подопечных Леонида Кучука есть 17 очков и занимает 12 позицию в турнирной таблице. В свою очередь, команда Ярослава Вишняка расположилась на 6-м месте с 23 баллами.
VBET-лига. 17-й тур
12 марта, Львов, стадион "Арена Львов"
Гол: Павел Ориховский 64
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
12.03.2023 в 18:30
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