Лучано Лучи непублично признал ошибку Кривушкина с не удалением Бланко за фол против Буяльского

В матче 17-го тура УПЛ "Динамо" в гостях победило "Днепр-1". Единственный гол еще до перерыва забил Виталий Буяльский.

Этот же футболист фигурировал еще в одном резонансном эпизоде. На 83-й минуте матча Виталий Буяльский в центре поля отдавал пас партнеру, после чего Доминго Бланко "налетел" на футболиста "Динамо", грубо наступив ему на ногу. Буяльский упал и корчился от боли.

Арбитр Дмитрий Кривушкин ограничился желтой карточкой. Отметим, что Кривушкин не просматривал видеоповтор, хотя на матче работала система VAR (арбитр VAR – Евгений Арановский).

Как удалось узнать журналистам UA-Футбол, непублично куратор украинских судей Лучано Лучи признал ошибку своего подопечного. В чате арбитров Лучи написал:

"Это четкая красная карточка. Рефери должен видеть это без вмешательства VAR".

Отметим, что при этом ни судьи, ни их кураторы не дают публичных комментариев и не объясняют принятые решения.