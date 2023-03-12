Вернидуб раскритиковал Шахтер: Мой им посыл - не надо ныть

"Кривбасс" из Кривого Рога разгромно проиграл донецкому "Шахтеру" в матче семнадцатого тура украинской Премьер лиги, пропустив три гола во второй половине игры.

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подвел итоги проигранного матча, оценив качество игры своих подопечных:

"Многое сегодня не удалось. Проиграли 0:3. Не тот счёт, который хотелось бы видеть. Но что есть, то есть. Надо поднимать голову и двигаться дальше. «Шахтер» - лидер чемпионата Украины; клуб, регулярно играющий в Лиге чемпионов. Поздравляю их сегодня с победой и желаю, чтобы прошли "Фейенорд". Что касается нас - посмотрим игру, разберем ошибки", - цитирует наставника клубная пресс-служба .

Также, Вернидуб не сдержался, раскритиковав "горняков" за нежелание играть в Кривом Роге:

" Главное, что сыграли с "Шахтером" в Кривом Роге. Хотя со стороны «Шахтера» было много нюансов… Они даже обнародовали свой график пребывания в Кривом Роге: когда едят, спят и ходят в туалет. Это, честно говоря, смешно. Им так тяжело… Ребята, тяжело там, где вас нет. Там, где наши украинские защитники делают все, чтобы мы могли заниматься своей любимой работой.

Эти ребята каждый день смотрят в глаза смерти. Вот это тяжело. Да, за то, что "Шахтер" зарабатывает очки в копилку Украины, за это спасибо. Думаю, каждый тренер УПЛ меня поддержит. А они не думают, как другим командам УПЛ тяжело? Трудно ездить по другим городам? Вот это меня возмущает. И такое поведение их тренера из того, что я видел... Это совсем не подходит Йовичевичу. Если ты выучил украинский язык, то будь украинцем до конца.

И отворачиваться, когда идешь к нему руку пожать… Это его дело. Ну что ж, он же обижен. Мой посыл в ФК "Шахтер" - не надо скулить, потому что нам "очень легко". Еще раз спасибо ребятам ВСУ, которые нас защищают и позволяют нам играть в футбол. Они делают все, чтобы скорей к нам пришла победа", - добавил Вернидуб.