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Вернидуб раскритиковал Шахтер: Мой им посыл - не надо ныть

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Тренер Кривбасса доволен, что его команде удалось сыграть с Шахтером в Кривом Роге

Вернидуб раскритиковал Шахтер: Мой им посыл - не надо ныть

Фото: ФК Кривбасс

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" из Кривого Рога разгромно проиграл донецкому "Шахтеру" в матче семнадцатого тура украинской Премьер лиги, пропустив три гола во второй половине игры.

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подвел итоги проигранного матча, оценив качество игры своих подопечных:

"Многое сегодня не удалось. Проиграли 0:3. Не тот счёт, который хотелось бы видеть. Но что есть, то есть. Надо поднимать голову и двигаться дальше. «Шахтер» - лидер чемпионата Украины; клуб, регулярно играющий в Лиге чемпионов. Поздравляю их сегодня с победой и желаю, чтобы прошли "Фейенорд". Что касается нас - посмотрим игру, разберем ошибки", - цитирует наставника клубная пресс-служба.

Также, Вернидуб не сдержался, раскритиковав "горняков" за нежелание играть в Кривом Роге:

" Главное, что сыграли с "Шахтером" в Кривом Роге. Хотя со стороны «Шахтера» было много нюансов… Они даже обнародовали свой график пребывания в Кривом Роге: когда едят, спят и ходят в туалет. Это, честно говоря, смешно. Им так тяжело… Ребята, тяжело там, где вас нет. Там, где наши украинские защитники делают все, чтобы мы могли заниматься своей любимой работой.

Эти ребята каждый день смотрят в глаза смерти. Вот это тяжело. Да, за то, что "Шахтер" зарабатывает очки в копилку Украины, за это спасибо. Думаю, каждый тренер УПЛ меня поддержит. А они не думают, как другим командам УПЛ тяжело? Трудно ездить по другим городам? Вот это меня возмущает. И такое поведение их тренера из того, что я видел... Это совсем не подходит Йовичевичу. Если ты выучил украинский язык, то будь украинцем до конца.

И отворачиваться, когда идешь к нему руку пожать… Это его дело. Ну что ж, он же обижен. Мой посыл в ФК "Шахтер" - не надо скулить, потому что нам "очень легко". Еще раз спасибо ребятам ВСУ, которые нас защищают и позволяют нам играть в футбол. Они делают все, чтобы скорей к нам пришла победа", - добавил Вернидуб.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча "Кривбасс" - "Шахтер", в котором "горняки" добыли уверенную победу.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (13)
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Джим Слэйд (Харьков)
12.03.2023 в 20:14
Всё по делу
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
12.03.2023 в 20:08
Не зрозуміло чому Шахтар не хотів їхати в Кривий Ріг. От поїхали і нічого їм не сталось, і матч відіграли, і перемогли. Дивна ситуація. Не уявляю такого в якійсь європейській лізі. І це не через війну, бо в них і раніше були такі замашки (фанатики не ображайтесь, я теж за Шахтар вболіваю в єврокубках, просто тут вони не праві ).
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+1
0
Cassid (Kiev)
12.03.2023 в 19:58
Вернидуб использует свою службу в ВСУ не там где надо. Или теперь он по любому поводу прикрываться армией будет?
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0
-2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.03.2023 в 19:47
Уууу, какие злые ( и тупые) мальчики повылазили.
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.03.2023 в 19:39
Про "важко" він 200% правий!
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+1
0
Comment06 (Украина)
12.03.2023 в 19:31
Иногда лучше промолчать...
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+4
-2
Пришта Литин (Київ)
12.03.2023 в 19:30
Респект украинцу Ю.Вернидубу.
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+3
-2
DNI (Lviv)
12.03.2023 в 19:24
Таке враження що Вернидуб ревнує до того що увага ЗМІ йде на Йові...Якось гнилувато отакі репліки від Вернидуба чути( деюро це юрисдикція дирекції, аж ніяк не тренерів)Беріть приклад з АПЛ там тренери дуже чітко і предметно обговорюють матч а не закулісся
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+4
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
12.03.2023 в 19:19
Я весь час говорю. що шахтьор був бразилія. зараз невідомо що, але тільки не Україна. Як би вони на словах лапшу не вішали , нічого в них не вийде, бо їхні діла свідчать про інше.
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+1
-5
Evginarius (Чернігів)
12.03.2023 в 19:17
virno, smoktar na bambats!
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+2
-4
avatar
scorpius (Ck)
12.03.2023 в 19:03
Ок, приняли. По игре всё было видно.
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+3
-2
FCSD N1 (New Shahta)
12.03.2023 в 18:58
Интервью очень непорядочное,это если без матов. Вернидуб,симирись,тебя сегодня опустили игроки Шахтера,а ты истеричка.
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+4
-4
avatar
NoSoyEspanol (Alicante)
12.03.2023 в 18:57
Ахмєтовсько-паделська банда дови…ся до того, що їх відстрілювати будуть
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+2
-5

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