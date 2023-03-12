Ступар о Кривушкине: Походило на лояльное отношение к Днепру-1, и строгое - к Динамо. Что и вылилось в красную Буяльскому

В матче 17-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" в формально домашнем матче уступил "Динамо" – 0:1. Единственный гол до перерыва забил Виталий Буяльский. Этот игрок, кроме результативного момента, фигурировал еще в двух моментах с вероятными ошибками судьи в поле Дмитрия Кривушкина. Анализирует эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

Отметим, что на игре работала система видеоповторов. Арбитр VAR – Евгений Арановский.

– Судейское решение, принятое Кривушкиным на 83-й минуте, вызывает непонятное чувство несовершенства наших судей. Чем они занимались на учебных сборах? Какую нужно иметь предвзятость к команде, чтобы поступить так, как поступил Кривушкин?, – задается вопросом судейский эксперт. - Игрок "Днепра-1", который не ведет борьбу за мяч и не участвует в единоборстве, просто подбегает к сопернику и всей массой тела ногой "проезжается" по голеностопу Буяльскому. И все это перед глазами Кривушкина, который стоял в метрах десяти от эпизода и все прекрасно видел. Сначала судья не принял никакого решения, – продолжает Мирослав Ступар, – началась конфронтация. Кривушкин, вероятно, ждал какой-то подсказки, и, в конце концов, вынес наказание в виде желтой карточки. Хотя это чистая красная. Нужно читать правила, – сказал судейский эксперт.

Далее Мирослав Ступар процитировал правила, согласно которым Кривушкин и должен был наказать Бланко удалением:

- Любой прыгающий на соперника игрок, который использует одну или две ноги, применяя чрезмерную силу или создавая опасность для здоровья соперника, виноват в серьезном нарушении правил.

– Что нужно было придумать, что вынести желтую, а не красную карточку? Это либо полное незнание правил, либо пристрастный подход. У Кривушкина было лояльное отношение к одной команде, и строгое – к другой. Что также вылилось в красную карточку Виталию Буяльскому уже после финального свистка. О причинах происхождения этой карточки мы можем только догадываться, - резюмировал эксперт.

На матче работал VAR. Арбитр Арановский обязан был подсказать и исправить ошибку Кривушкина. Или хотя бы рекомендовать ему подойти к монитору и еще раз просмотреть эпизод в повторе. Однако этого не случилось. На это почему-то не среагировал и Лучи, признавший ошибку Кривушкина, но промолчавший о функции и роли VAR.

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Отметим, что несмотря на тот факт, что непублично ошибку Дмитрия Кривушкина признал куратор арбитров Лучано Лучи, неизвестно, каким будет (и будет ли вообще) наказание для судьи.