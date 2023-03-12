Йовичевич: Кривбасс со временем будет сражаться за место в еврокубках

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал победу над "Кривбассом" в матче 17-го тура УПЛ.

- Действительно, у вас хорошая команда, которая со временем будет сражаться за места в еврокубках. "Кривбасс" имеет большой потенциал. С уважением отношусь к вашему клубу. Вы – единственная команда, обыгравшая в первом круге "Днепр". Мы серьезно готовились к матчу против "Кривбасса".

- ФК "Шахтер" сообщил, что добирался в Кривой Рог 20 часов из Варшавы, хотя на самом деле это максимум 10…

- Уважаю ваш вопрос. Но, к сожалению, вас не было с нами в автобусе и вы не почувствовали все наше путешествие. Будь вы с нами, такого вопроса не было. Да, не 20 часов было, но не намного меньше – 19. Много задержок: с автобусом, с границей. Это три очка – большой успех для нас на фоне результатов конкурентов в туре.

- У меня личный вопрос, можете не отвечать. Как вы считаете, достойно ли это для тренера ФК "Шахтер" послать на *** вице-президента ФК "Кривбасс"? Да, не давить руку – я это съем, но посылать на ***… Достойное ли это поведение тренера, представляющего нашу страну, говорит на украинском языке?

- Совершенно согласен с вами. Вы здесь правы. Прошу прощения, если в тот момент повредил вашему авторитету. Извиняюсь. Но поймите, что все мы люди и имеем эмоции. В некоторых моментах эмоции могут быть переполнены. В будущем такого больше не произойдет. Футбол – это эмоции. Еще раз простите.

- Прошу относиться к нам с уважением. У нас на фанатском секторе – фигуры с изображением наших фанатов, погибших, защищая Украину. Мы хотели играть сегодня здесь, потому что здесь наши фанаты. Вы должны это понять. Я вижу, как относитесь к Украине. Вы должны понять некоторые вещи. А вам и вашему клубу желаю успеха в игре с "Фейенордом". Мы все будем болеть за вас.

- Спасибо. Хочу сказать, что выступление на евроарене позволяет нам играть на максимуме в чемпионате против таких хороших соперников как "Кривбасс". И это идет в пользу украинского футбола. Дай Бог, чтобы война скорее закончилась и болельщики вернулись на трибуны. У вас хороший тренер, хорошая команда, чтобы сразиться за место в еврокубках. Все остальное – извините еще раз. Этот матч был до гола, это было видно. Мы первые забили, так и выиграли в итоге.