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Верес - Ворскла 2:2. 19-летний кипер тащит два пенальти. Видео обзор матча

Премьер-лига
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Исенко в компенсированное время дважды спасает Скрипника от поражения

Верес - Ворскла 2:2. 19-летний кипер тащит два пенальти. Видео обзор матча

Фото: ФК Верес / Автор невідомий

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В рамках 17 тура чемпионата Украины команды Юрия Вирта и Виктора Скрипника расписали ничью. Первыми в матче счет открыли футболисты "Ворсклы" на 26-й минуте встречи. Остальные три мяча в поединке пришлись на вторую половину матча. Героем поединка стал 19-летний голкипер гостей – Павел Исенко. Юный вратарь при ничейном счете парировал два пенальти от игроков ровенской команды в компенсированное время.

VBET-лига. 17-й тур
12 марта, Ровно, стадион "Авангард"
Верес - Ворскла 2:2
Голы: Василий Кравец 48 (авт.), Николай Гайдучик 60 - Тауйлян Сефери Сулейманов 26, Тауйлян Сефери Сулейманов 85 (пен.)

Нереализованные пенальти: Дмитрий Клец 90+1, Семен Вовченко 90+3

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В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно) Павел Исенко
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