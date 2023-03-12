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Верес - Ворскла 2:2. 19-летний кипер тащит два пенальти. Видео обзор матча
Исенко в компенсированное время дважды спасает Скрипника от поражения
Фото: ФК Верес / Автор невідомий
В рамках 17 тура чемпионата Украины команды Юрия Вирта и Виктора Скрипника расписали ничью. Первыми в матче счет открыли футболисты "Ворсклы" на 26-й минуте встречи. Остальные три мяча в поединке пришлись на вторую половину матча. Героем поединка стал 19-летний голкипер гостей – Павел Исенко. Юный вратарь при ничейном счете парировал два пенальти от игроков ровенской команды в компенсированное время.
VBET-лига. 17-й тур
12 марта, Ровно, стадион "Авангард"
Голы: Василий Кравец 48 (авт.), Николай Гайдучик 60 - Тауйлян Сефери Сулейманов 26, Тауйлян Сефери Сулейманов 85 (пен.)
Нереализованные пенальти: Дмитрий Клец 90+1, Семен Вовченко 90+3
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