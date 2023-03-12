Верес - Ворскла 2:2. 19-летний кипер тащит два пенальти. Видео обзор матча

В рамках 17 тура чемпионата Украины команды Юрия Вирта и Виктора Скрипника расписали ничью. Первыми в матче счет открыли футболисты "Ворсклы" на 26-й минуте встречи. Остальные три мяча в поединке пришлись на вторую половину матча. Героем поединка стал 19-летний голкипер гостей – Павел Исенко. Юный вратарь при ничейном счете парировал два пенальти от игроков ровенской команды в компенсированное время.

VBET-лига. 17-й тур

12 марта, Ровно, стадион "Авангард"

Верес - Ворскла 2:2

Голы: Василий Кравец 48 (авт.), Николай Гайдучик 60 - Тауйлян Сефери Сулейманов 26, Тауйлян Сефери Сулейманов 85 (пен.)

Нереализованные пенальти: Дмитрий Клец 90+1, Семен Вовченко 90+3