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Неожиданно ушел из жизни бывший голкипер Кривбасса. Ему было 40 лет

Премьер-лига
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Андрей Лазарчук умер в возрасте 40 лет

Неожиданно ушел из жизни бывший голкипер Кривбасса. Ему было 40 лет

Фото: ФК Кривбасс

UA-Футбол
Новина українською

Преждевременно ушел из жизни украинский вратарь Андрей Лазарчук, который знаменит по своим выступлениям в составе "Кривбасса" из Кривого Рога. О смерти бывшего голкипера сообщила пресс-служба клуба.

По официальным данным, голкиперу, выступавшему за «Кривбасс» в 1999-2001 годах, было 40 лет. Причина смерти не уточняется.

Напомним, Лазарчук завершил карьеру футболиста в 2009 году. Работал тренером вратарей в "Кривбассе", "Кристалле", "Николаеве".

За свою профессиональную карьеру голкипер успел поиграть за "Шахтер-2", "Шахтер-3", симферопольский "ИгроСервис" и харьковский "Гелиос".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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