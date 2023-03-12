Неожиданно ушел из жизни бывший голкипер Кривбасса. Ему было 40 лет

Преждевременно ушел из жизни украинский вратарь Андрей Лазарчук, который знаменит по своим выступлениям в составе "Кривбасса" из Кривого Рога. О смерти бывшего голкипера сообщила пресс-служба клуба.

По официальным данным, голкиперу, выступавшему за «Кривбасс» в 1999-2001 годах, было 40 лет. Причина смерти не уточняется.

Напомним, Лазарчук завершил карьеру футболиста в 2009 году. Работал тренером вратарей в "Кривбассе", "Кристалле", "Николаеве".

За свою профессиональную карьеру голкипер успел поиграть за "Шахтер-2", "Шахтер-3", симферопольский "ИгроСервис" и харьковский "Гелиос".