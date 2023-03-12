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Неожиданно ушел из жизни бывший голкипер Кривбасса. Ему было 40 лет
Андрей Лазарчук умер в возрасте 40 лет
Фото: ФК Кривбасс
Преждевременно ушел из жизни украинский вратарь Андрей Лазарчук, который знаменит по своим выступлениям в составе "Кривбасса" из Кривого Рога. О смерти бывшего голкипера сообщила
По официальным данным, голкиперу, выступавшему за «Кривбасс» в 1999-2001 годах, было 40 лет. Причина смерти не уточняется.
Напомним, Лазарчук завершил карьеру футболиста в 2009 году. Работал тренером вратарей в "Кривбассе", "Кристалле", "Николаеве".
За свою профессиональную карьеру голкипер успел поиграть за "Шахтер-2", "Шахтер-3", симферопольский "ИгроСервис" и харьковский "Гелиос".
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