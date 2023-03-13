Важная победа Луческу и потенциальный топ-кипер Ворсклы. Символическая сборная 17-го тура УПЛ

Вслед за первым туром второго круга состоялся тур следующий, подаривший, возможно, чуть меньше неожиданных результатов, однако все равно побаловавший зрителя вкусным блюдами. "Динамо" вернулось на правильный путь, сменив своей победой над "Днепром-1" лидера УПЛ, "Шахтер" на выезде разобрался с "Кривбассом", а "Заря" подтвердила медальные амбиции, обыграв без проблем "Львов". Ну и по мелочи, сумасшедшая концовка в матче "Верес" - "Ворскла" с двумя незабитыми пенальти, а также очередная ничья Руслана Ротаня в "Александрии". Уже третья кряду.

UA-Футбол традиционно собрал сборную лучших футболистов выходных, выделив 11 главных персонажей и одного наставника. На этот раз в качестве основы мы взяли схему 4-5-1.

Вратарь - Павел Исенко, "Ворскла"

Чаще всего мы берем для нашей сборной вратарей, которые отстояли на ноль, однако на этот раз мы выбирали сердцем. Павел Исенко пропустил пять голов в двух играх, однако не провалился ни против "Зари", ни тем более против "Вереса", где его откровенно подставляли партнеры. А два взятых пенальти в компенсированное время лишний раз подтверждают задатки 19-летнего кипера стать топом.

Правый защитник - Богдан Бутко, "Заря"

Нельзя сказать, что опытный фулбек провел идеальный матч в обороне, ибо "Львов" атаковал достаточно редко. Мы выделим Богдана за его вклад в атаку, ведь два из трех голов луганчан были забиты при его прямом участии. Вначале Бутко совершил ключевой перехват на своей половине поля, разогнав атаку на первый гол (запишем как предголевой пас), а во втором тайме выполнил идеальный навес в штрафную, который привел к голу Имерекова.

Центральный защитник - Сергей Чоботенко, "Колос"

Если вам показалось, что матч "Руха" и "Колоса" получился не очень качественным, то вам правильно показалось. Команды провели достаточно скупой на моменты поединок, однако нельзя сказать, что они не старались. Старались, особенно "Рух", однако их начинания разбивались об оборону соперника, которой качественно руководил Чоботенко. В последнее время Сергей стал твердым игроком старта в составе ковалевцев и его место в основе не обсуждается.

Центральный защитник - Денис Попов, "Динамо"

Судя по всему, после продажи Забарного в Англию, именно Денис станет новым лидером обороны киевлян. Задатки проявились в важнейшей игре против "Днепра-1", в которой он сумел исправить впечатления после поражения от "Ингульца". Денис успевал везде, выигрывал воздух, а в одном из эпизодов грамотно закрыл Довбика, не позволив тому нанести точный удар.

Левый защитник - Геннадий Пасич, "Верес"

Мы в курсе, что Геннадий - игрок фланга атаки, но на один раз отправим его в оборону. Его работоспособность позволит потянуть данный уровень, да и не взять его в сборную после матча с "Ворсклой" было бы некрасиво. Евгений был одним из самых активных игроков матча, и именно его активность помогла ровенчанам вернуться в игру во втором тайме. Пасич сделал ассист во время второго гола, однако если бы Гайдучик и компания лучше реализовывала момента, то голевых на счету Геннадия точно было бы больше.

Правый полузащитник - Владимир Одарюк, "Ингулец"

Кажется, 29-летний вингер нашел своего наставника. После прихода в "Ингулец" Сергея Ковальца опытный Одарюк не просто стал игроком основы, он стал голеадором. Неделю назад Владимир отличился против "Динамо", а в 17-м туре забил дважды против "Металлиста" принеся еще три бала своей команде. Теперь Одарюку нужно подтянуть выносливость, дабы выдержать взятый темп.

Центральный полузащитник - Виталий Буяльский, "Динамо"

Главный герой "Динамо". Причем как первого полугодия, так и начала второго. Нельзя сказать, что против "Днепра-1" команда Луческу создала много моментов, однако свое реализовать смогла. Во многом благодаря Буяльскому, который подловил Хайнера на ошибке, а после точно пробил в угол. И больше ничего и не нужно, когда в команде есть такой игрок.

Опорный полузащитник - Вадим Витенчук, "Минай"

Закарпатцы провели новый достойный матч, в котором, как это часто бывает, не довели дело до конца. Большую часть игры против "Александрии" закарпатцы вели в счете, однако пропустили в концовке после спорного решения судьи. Anyway, к Витенчуку не может быть претензий - он забил гол, сыграв на перехвате в чужой штрафной, а после уверенно отыграл в центре поля до своей замены.

Центральный полузащитник - Георгий Судаков, "Шахтер"

Если судить строго по счету, то можно сделать вывод, что "Шахтер" добыл легкую победу над "Кривбассом". Но это не так. "Горняки" столкнулись с качественным оборонительным перфомансом соперника, и кто знает как завершился бы поединок, не забей Судаков тот самый шедевр. После гола Георгия "Кривбасс" поплыл, а Судаков еще и оформил голевую, выкатив под удар Келси.

Левый полузащитник - Таулянт Сефери, "Ворскла"

Мы взяли грех на душу, проигнорировав дубль Сефери неделю назад. В 17-м туре вингер полтавчан повторил свой трюк и теперь мы обязаны признать, что Таулянт действительно в отличной форме. До перерыва он забил "Вересу" отличным ударом в дальний угол (да, перед этим мяч вышел за пределы поля, но к албанцу не может быть претензий), а в конце игры взял на себя смелость и реализовал пенальти. Один из двух героев команды Скрипника.

Центральный нападающий - Эдуардо Герреро, "Заря"

В первой половине сезона луганчане испытывали определенные трудности в нападении, ведь Русин чаще играл на фланге, а Нагнойный не тянул уровень основного футболиста. Кажется, панамский нападающий Герреро решит данную проблему. Легионер провел отличный матч против "Львова", записав на свой счет по ассисту в каждом из таймов.

Главный тренер - Мирча Луческу, "Динамо"

Румынского коуча можно критиковать и хейтить, но стоит признать, что киевляне провели неплохой матч против "Днепра-1", добыв невероятно важную победу. Но несмотря на важность трех балов, куда важнее другое. Все видели, как игроки "Динамо" радовались забитому голу, подбежав к скамейке Луческу. Значит Мирча Михайлович все еще контролирует игроков и команда находится в гонке за титул. И это важный сигнал.