Тренер Руха: Мы ничем не уступила Колосу

Львовский "Рух" минимально уступил "Колосу" в домашнем матче в рамах 17-го тура украинской Премьер-лиги, пропустив единственный гол в средине второй половины игры.

Помощник главного тренера львовской команды Виталий Пономарев подвел итоги проигранного матча, заявив, что футболисты "Руха" ничем не уступили своему сопернику:

"К сожалению, этот матч закончился для нас отрицательным результатом. Хотя по игре мы ничем не уступали соперникам. "Колос" не создал ни одного момента из игры, зато забил из стандарта. В том эпизоде сказался недостаток концентрации, - цитирует тренера клубная пресс-служба.

Также, тренер посетовал на отсутствие некоторых важных футболистов клуба, которые пропускали матч по разным причинам:

"Сегодня не смогли сыграть Марко Сапуга и Юрий Климчук. Они наши ведущие футболисты. Но хочется, чтобы в команде, которая в будущем хочет на что-то претендовать, те игроки, которые есть для ротации и которые выходят на замены, не ослабляли игру, а выходили и могли их заменить достойно", - добавил Пономарев.