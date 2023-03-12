Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вице-президент Кривбасса сказал, что Йовичевич его послал. Тренер принес извинения. ВИДЕО
После матча коуч "горняков" не пожал руку Вернидубу
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
В рамках 17-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" в Кривом Роге
- У меня личный вопрос, можете не отвечать. Как вы считаете, достойно ли это для тренера ФК "Шахтер" послать на *** вице-президента ФК "Кривбасс"? Да, не жать руку – я это съем, но посылать на ***… Достойное ли это поведение тренера, представляющего нашу страну, говорит на украинском языке?
- Совершенно согласен с вами. Вы здесь правы. Прошу прощения, если в тот момент повредил вашему авторитету. Извиняюсь. Но поймите, что все мы люди и имеем эмоции. В некоторых моментах эмоции могут быть переполнены. В будущем такого больше не произойдет. Футбол – это эмоции. Еще раз простите.
- Прошу относиться к нам с уважением. У нас на фанатском секторе – фигуры с изображением наших фанатов, погибших, защищая Украину. Мы хотели играть сегодня здесь, потому что здесь наши фанаты. Вы должны это понять. Я вижу, как относитесь к Украине. Вы должны понять некоторые вещи. А вам и вашему клубу желаю успеха в игре с "Фейенордом". Мы все будем болеть за вас.
- Спасибо. Хочу сказать, что выступление на евроарене позволяет нам играть на максимуме в чемпионате против таких хороших соперников как "Кривбасс". И это идет в пользу украинского футбола. Дай Бог, чтобы война скорее закончилась и болельщики вернулись на трибуны. У вас хороший тренер, хорошая команда, чтобы сразиться за место в еврокубках. Все остальное – извините еще раз. Этот матч был до гола, это было видно. Мы первые забили, так и выиграли в итоге.
Популярное сейчас
- Лучано Лучи непублично признал ошибку Кривушкина с не удалением Бланко за фол против Буяльского
- УПЛ. Днепр-1 - Динамо 0:1. Луческу все еще в игре
- Буяльский забил в ворота Днепра-1 после ошибки защитника - ВИДЕО
- Днепр-1 vs Динамо, Вернидуб против Шахтера, дерби для Зинченко. Расписание футбола на 10-12 марта
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половника главного героя победы Зари над Ворсклой. ФОТО