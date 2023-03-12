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Вице-президент Кривбасса сказал, что Йовичевич его послал. Тренер принес извинения. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

После матча коуч "горняков" не пожал руку Вернидубу

Вице-президент Кривбасса сказал, что Йовичевич его послал. Тренер принес извинения. ВИДЕО

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

В рамках 17-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" в Кривом Роге обыграл "Кривбасс" – 3:0. В ходе противостояния главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич нецензурно послал вице-президента криворожского клуба. На послематчевой пресс-конференции представитель "Кривбасса" задал вопрос хорватскому специалисту на счет этого инцидента. В итоге коуч "Шахтера" попросил прощения и объяснил это большим эмоциональным градусом во время поединка.

- У меня личный вопрос, можете не отвечать. Как вы считаете, достойно ли это для тренера ФК "Шахтер" послать на *** вице-президента ФК "Кривбасс"? Да, не жать руку – я это съем, но посылать на ***… Достойное ли это поведение тренера, представляющего нашу страну, говорит на украинском языке?

- Совершенно согласен с вами. Вы здесь правы. Прошу прощения, если в тот момент повредил вашему авторитету. Извиняюсь. Но поймите, что все мы люди и имеем эмоции. В некоторых моментах эмоции могут быть переполнены. В будущем такого больше не произойдет. Футбол – это эмоции. Еще раз простите.

- Прошу относиться к нам с уважением. У нас на фанатском секторе – фигуры с изображением наших фанатов, погибших, защищая Украину. Мы хотели играть сегодня здесь, потому что здесь наши фанаты. Вы должны это понять. Я вижу, как относитесь к Украине. Вы должны понять некоторые вещи. А вам и вашему клубу желаю успеха в игре с "Фейенордом". Мы все будем болеть за вас.

- Спасибо. Хочу сказать, что выступление на евроарене позволяет нам играть на максимуме в чемпионате против таких хороших соперников как "Кривбасс". И это идет в пользу украинского футбола. Дай Бог, чтобы война скорее закончилась и болельщики вернулись на трибуны. У вас хороший тренер, хорошая команда, чтобы сразиться за место в еврокубках. Все остальное – извините еще раз. Этот матч был до гола, это было видно. Мы первые забили, так и выиграли в итоге.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК "Кривбасс"

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Комментарии (3)
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DNI (Lviv)
12.03.2023 в 21:59
100% Йові первинно повів себе недостойно!Але ми всі людиІ те, що публічно так розгорнуто прокоментував вибачення - достойно
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+1
-1
Адам Жоржевич (Хмельницький)
12.03.2023 в 21:57
Артемка, так ти ж сам просишся своєю поведінкою.) Якщо вже Йовичевич послав тебе, то подумай трохи чи не високо ти злетів у своїх мріях.
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+2
-1
avatar
NoSoyEspanol (Alicante)
12.03.2023 в 21:33
Всі, хто потрапляє в даунецьке сєпарське стадо, стає бамбасянином. Сподіваюся, Фейенорд вибʼє цю ганьбу Украіни с єврокубків і ганебна поведінка кротодебилів під час серії пенальті не повторится
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-4

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