Лучи написал арбитрам, что мяч во время первого гола Ворсклы вышел в аут

Матч 17-го тура между "Вересом" и "Ворсклой" закончился вничью 2:2. Примечательно, что у команды из Ровно в конце игры был шанс сразу с двух пенальти, но ни один не был реализован. Однако внимание судейского эксперта Мирослава Ступара привлек эпизод на 25-й минуте, когда Сефери забил свой гол.

Перед этим мяч, похоже, вышел за линию ворот. По крайней мере, так считает судейский эксперт Мирослав Ступар.

Скриншот и трансляции Setanta Sports

- Трудно определить на сто процентов, но из тех кадров, которые есть с видеотрансляции, кажется, что мяч вышел за линию ворот. Но эта ситуация еще раз доказывает, что на играх УПЛ требуется не выборочный подход к применению современных технологий. Нужно применять VAR на всех матчах, – отметил эксперт.

Добавим, что куратор украинских арбитров Лучано Лучи в закрытом чате судей отреагировал на ситуацию словами "Ball is clear OUT" ("Мяч чистый аут"), признавая, очевидно, ошибочность решения засчитать взятие ворот.

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Отметим, что судил игру Юрий Иванов. Его помощниками были Виктор Нижник и Дмитрий Запороженко.