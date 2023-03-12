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Лучи написал арбитрам, что мяч во время первого гола Ворсклы вышел в аут
Эпизод из матча Верес – Ворскла (2:2)
Скріншот з трансляції Setanta Sports
Матч 17-го тура между "Вересом" и "Ворсклой" закончился вничью 2:2. Примечательно, что у команды из Ровно в конце игры был шанс сразу с двух пенальти, но ни один не был реализован. Однако внимание судейского эксперта Мирослава Ступара привлек эпизод на 25-й минуте, когда Сефери забил свой гол.
Перед этим мяч, похоже, вышел за линию ворот. По крайней мере, так считает судейский эксперт Мирослав Ступар.
Скриншот и трансляции Setanta Sports
- Трудно определить на сто процентов, но из тех кадров, которые есть с видеотрансляции, кажется, что мяч вышел за линию ворот. Но эта ситуация еще раз доказывает, что на играх УПЛ требуется не выборочный подход к применению современных технологий. Нужно применять VAR на всех матчах, – отметил эксперт.
Добавим, что куратор украинских арбитров Лучано Лучи в закрытом чате судей отреагировал на ситуацию словами "Ball is clear OUT" ("Мяч чистый аут"), признавая, очевидно, ошибочность решения засчитать взятие ворот.
Отметим, что судил игру Юрий Иванов. Его помощниками были Виктор Нижник и Дмитрий Запороженко.
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