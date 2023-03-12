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Попов оценил шансы Динамо на чемпионство: Мы ни в коем случае не опускаем руки и не сдаемся

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник киевлян - о матче против Днепра-1

Попов оценил шансы Динамо на чемпионство: Мы ни в коем случае не опускаем руки и не сдаемся

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" минимально обыграло СК "Днепр-1" в центральном матче 17-го тура украинской Премьер лиги, забив единственный гол в средине первой половины игры.

Защитник киевлян Денис Попов подвел итоги победной игры, заявив, что приятно вернуться на победную тропу:

"Настроение на игру было особенным. И разговор в команде был. Надо было взять себя в руки, сплотиться прежде всего. Действительно, поражение в первом весеннем матче на нас оказало большое влияние. Мы должны были реабилитироваться за него", - приводит слова Дениса клубная пресс-служба.

Также, Попов оценил шансы "Динамо" на чемпионство в нынешнем сезоне, заявив, что Мирча Луческу делает все для этого:

"Луческу проводит большую работу с командой, благодаря чему наши игроки развиваются, прогрессируют. Мы сделали жест поддержки и благодарности, сплоченности нашей команды. Также этим жестом мы показали молодежи, что в Динамо Киев нужно всегда быть сплоченными и сражаться друг за друга". Мы ни в коем случае не опускаем руки и не сдаемся. Будем бороться за максимальный результат в чемпионате до конца", - добавил Попов.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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