Попов оценил шансы Динамо на чемпионство: Мы ни в коем случае не опускаем руки и не сдаемся

Киевское "Динамо" минимально обыграло СК "Днепр-1" в центральном матче 17-го тура украинской Премьер лиги, забив единственный гол в средине первой половины игры.

Защитник киевлян Денис Попов подвел итоги победной игры, заявив, что приятно вернуться на победную тропу:

"Настроение на игру было особенным. И разговор в команде был. Надо было взять себя в руки, сплотиться прежде всего. Действительно, поражение в первом весеннем матче на нас оказало большое влияние. Мы должны были реабилитироваться за него", - приводит слова Дениса клубная пресс-служба.

Также, Попов оценил шансы "Динамо" на чемпионство в нынешнем сезоне, заявив, что Мирча Луческу делает все для этого: