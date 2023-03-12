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Коуч Колоса о матче с Рухом: Борьбы было больше, чем футбола
Ярослав Вишняк подвел итоги победы
ФК "Колос" / Автор невідомий
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал
"С одной стороны были рвение и молодость, а с другой опыт. Трудно отдать кому-то предпочтение по этой игре, она получилась боевой и борьбы было больше, чем футбола.
Моменты, которые создавались, они были, видимо, ситуативные и хаотические, чем наигранные комбинации. Потому было много борьбы и получилась такая боевая игра", - рассказал Вишняк.
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