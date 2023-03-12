Коуч Колоса о матче с Рухом: Борьбы было больше, чем футбола

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал минимальную победу над львовским "Рухом" в рамках 17-го тура УПЛ.

"С одной стороны были рвение и молодость, а с другой опыт. Трудно отдать кому-то предпочтение по этой игре, она получилась боевой и борьбы было больше, чем футбола.

Моменты, которые создавались, они были, видимо, ситуативные и хаотические, чем наигранные комбинации. Потому было много борьбы и получилась такая боевая игра", - рассказал Вишняк.