Вратарь Ворсклы, отразивший два пенальти: Досадно, что едем домой не с тремя очками

В рамках 17-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" на выезде сыграла вничью с ровенским "Вересом". Героем матча стал 19-летний голкипер гостей Павел Исенко – юный вратарь в компенсированное до поединка время парировал два пенальти в исполнении подопечных Юрия Вирта.

После матча Павел подвел итоги игры.