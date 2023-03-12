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Вратарь Ворсклы, отразивший два пенальти: Досадно, что едем домой не с тремя очками
Павел Исенко о ничьей с командой Юрия Вирта
Фото: ФК Верес / Автор невідомий
В рамках 17-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла"
После матча Павел подвел итоги игры.
"В первом тайме сегодня полностью переиграли соперника. Во втором пропустили быстрый мяч, затем контратаку, и показали характер. Удалось дожать хозяев поля, сравнив счет, но досадно, что едем домой не с тремя очками", - рассказал Исенко.
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