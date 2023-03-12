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Вратарь Ворсклы, отразивший два пенальти: Досадно, что едем домой не с тремя очками

Премьер-лига
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Павел Исенко о ничьей с командой Юрия Вирта

Вратарь Ворсклы, отразивший два пенальти: Досадно, что едем домой не с тремя очками

Фото: ФК Верес / Автор невідомий

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В рамках 17-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" на выезде сыграла вничью с ровенским "Вересом". Героем матча стал 19-летний голкипер гостей Павел Исенко – юный вратарь в компенсированное до поединка время парировал два пенальти в исполнении подопечных Юрия Вирта.

После матча Павел подвел итоги игры.

"В первом тайме сегодня полностью переиграли соперника. Во втором пропустили быстрый мяч, затем контратаку, и показали характер. Удалось дожать хозяев поля, сравнив счет, но досадно, что едем домой не с тремя очками", - рассказал Исенко.

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В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно) Павел Исенко
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Источник:
ФК "Ворскла"

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