Палкин: Брайтон предлагал за Матвиенко 16 млн - это несерьезно

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, почему не состоялся трансфер защитника "горняков" Николая Матвиенко в английский "Брайтон".

– Зимой был интерес "Брайтона" к Матвиенко, но вы не договорились о деньгах. Если бы Мудрика не удалось продать зимой, трансфер Николая в Англию имел больше шансов состояться? Вы бы продали его за те деньги, которые давал "Брайтон"?

– То, что давал "Брайтон", ситуацию не изменило бы. Предлагали 16 миллионов и какие-нибудь бонусы. Это несерьезно в целом, – сказал Палкин.