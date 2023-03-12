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Палкин: Брайтон предлагал за Матвиенко 16 млн - это несерьезно
Директор "горняков" о том, почему Николай не покинул клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, почему не состоялся трансфер защитника "горняков" Николая Матвиенко в английский "Брайтон".
– Зимой был интерес "Брайтона" к Матвиенко, но вы не договорились о деньгах. Если бы Мудрика не удалось продать зимой, трансфер Николая в Англию имел больше шансов состояться? Вы бы продали его за те деньги, которые давал "Брайтон"?
– То, что давал "Брайтон", ситуацию не изменило бы. Предлагали 16 миллионов и какие-нибудь бонусы. Это несерьезно в целом, – сказал Палкин.
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