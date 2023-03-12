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Палкин: Брайтон предлагал за Матвиенко 16 млн - это несерьезно

Премьер-лига
(2 голосов)

Директор "горняков" о том, почему Николай не покинул клуб

Палкин: Брайтон предлагал за Матвиенко 16 млн - это несерьезно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, почему не состоялся трансфер защитника "горняков" Николая Матвиенко в английский "Брайтон".

– Зимой был интерес "Брайтона" к Матвиенко, но вы не договорились о деньгах. Если бы Мудрика не удалось продать зимой, трансфер Николая в Англию имел больше шансов состояться? Вы бы продали его за те деньги, которые давал "Брайтон"?

– То, что давал "Брайтон", ситуацию не изменило бы. Предлагали 16 миллионов и какие-нибудь бонусы. Это несерьезно в целом, – сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Брайтон
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (3)
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Будєм разбіратся (Київ)
13.03.2023 в 00:29
Ну напевно на рівні Забарного і Миколенка цінник мав би бути
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Дон Купер (Хмельницький)
12.03.2023 в 23:28
Шахраї ще й Брайтон хотіли надурити). То не Челсі, там гроші не кидають на вітер.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.03.2023 в 23:05
Так, це не серйозно. Бо на порядок менше - 1,6 млн, це на нього правильна ціна.
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