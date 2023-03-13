Голкипер Днепра-1:Команда показала хороший футбол, но не хватило везения

Голкипер "Днепра-1" Владислав Рыбак прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в матче 17-го тура УПЛ. Для вратаря эта игра была не только первой официальной за клуб, но еще и дебютной в УПЛ.

– Сегодня у вас, наверное, двойные эмоции и мотивация была особенная?

– Да, на матч против "Динамо" была двойная мотивация. На мой взгляд, наша команда сегодня показала хороший футбол, но не хватило немножко везения. Однако ничего страшного, у нас впереди еще много матчей, в которых мы можем реабилитироваться.

– Чего сегодня днепрянам не хватило?

– Не хватило все же фарта, ведь ребята действовали сегодня хорошо, отдавались по максимуму и это было видно. Если будем так дальше и продолжать, то все будет хорошо.

– Сегодня вы несколько раз спасали свою команду, особенно после удара Рамиреса, что сохранило интригу до последних секунд. Как в том эпизоде было - реагировали или думали?

– Я догадывался, что будет удар и реагировал.

– Когда узнали, что будете играть в матче против киевского "Динамо", ведь до этого постоянно играл Валеф?

– В раздевалке перед матчем. Я буду постоянно бороться за место в основном составе. Рад, что есть такой неплохой конкурент, ведь это всегда дает стимул расти и выкладываться на футбольном поле по максимуму, — сказал Рыбак.